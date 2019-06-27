İş arayanlara işbaşı desteği

Mersin Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürlüğü, hem iş arayanların iş deneyimi kazanırken günlük ücret alabilecekleri hem de işverenlerin personeli yetiştirirken herhangi bir maliyete katlanmadıkları 'İşbaşı Eğitim Programı' ile işveren ve iş arayanları buluşturmaya devam ediyor.

İŞKUR Mersin İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, 'İşbaşı Eğitim Programı' ile gençlere ve dezavantajlı gruplara yönelik destek çalışmaları sürüyor. Gençlerin, kadınların, engellilerin ve dezavantajlı grupların işgücü piyasasını tanımalarını sağlayan ve bir işyerinde işbaşında çalışarak teorik bilgilerini pratikte uygulama fırsatı sunan İşbaşı Eğitim Programı kapsamında, satış danışmanı mesleğinde 38 genç İŞKUR ve bir mağaza arasında imzalanan İşbaşı Eğitim Programı protokolüyle işbaşı yaptı.

Mersin İŞKUR İl Müdür Vekili Halil Bozkurt, iş hayatında tecrübe kazanmak isteyenlerin en az 2 sigortalı çalışanı olan özel sektör iş yerlerinden hizmet sektöründe olanlarda 3 aya, imalat, bilişim sektöründe olanlarda 6 aya, geleceğin mesleklerinde 9 aya kadar işbaşı eğitim programından yararlanabileceklerini söyledi. Ayrıca, staj boyunca günlük 77 lira 70 kuruş ücret, iş kazası ve meslek hastalığı sigortası ile Genel Sağlık Sigortası primlerinin İŞKUR tarafından karşılandığını ifade etti. - MERSİN

Kaynak: İHA