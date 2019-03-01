Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) Başkanı Orhan Turan, "İş adamları artık fikre yatırım yapıyor. İş yapmak için fikir, vizyon, para lazım ve insan kaynaklarına yatırım yapmak lazım." dedi.

Orhan Turan, Makina Mühendisleri Odası Samsun Şubesince Ondokuz Mayıs Üniversitesi Mühendislik Fakültesinde düzenlenen "Deneyimler Toplantısı"na katıldı.



Burada öğrencilere iş deneyimini anlatan Turan, ilkokul, ortaokul, lise ve üniversiteyi devlet kurumlarında okuduğunu belirterek, "Beni devlet okuttu, benim de devlete borcum var. Elimden geldiğince deneyim ve tecrübelerimi paylaşmaya çalışıyorum. Çünkü geldiğimiz nokta için devlete borcumuzu ödememiz gerektiğini düşünüyorum." ifadesini kullandı.



Çalışmadan ve bedel ödemeden bir noktaya gelmenin mümkün olmadığına dikkati çeken Turan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şirket olarak 2001 yılına kadar hiç banka kredisi kullanmadım, tamamen öz kaynakla yürüdüm ama doğru olduğuna inanmıyorum. Çünkü yüzde yüz kredi ile büyümek de doğru değil, yüzde 100 öz kaynakla büyümek de doğru değil. Yüzde 100 kredi ile büyüdüğünüzde kriz dönemlerinde çok büyük darbe yiyorsunuz. Yüzde 100 öz kaynakla büyüdüğünüzde de daha çok büyümeyi geciktiriyorsunuz. Eğer fikriniz varsa ve projeniz varsa bir miktar öz kaynak bir miktar kredi ile yatırım yapmanın daha iyi olacağını düşünüyorum."

Turan, kendi şirketlerinde start-up'lara (girişim şirketi) yatırım yapmaya başladıklarını aktararak, şunları kaydetti:



"Amerika'da Google, Facebook gibi şirketler start-up'larla büyümüş ve yatırım alarak bugünkü noktalara gelmiştir. Boston'da bu tür iş adamları resmen öğrencilerin projelerini almak için ofisler açmışlar. Bizim de bu start-up'ları desteklememiz lazım. 10 tane yatırım yapıyorsun 9'u batıp bir tanesi çıkarsa yeterlidir. Türkiye'de bazı iş adamları artık start-up'lara yatırım yapmaya başladı. Çünkü iş adamları artık fikre yatırım yapıyor. İş yapmak için fikir, vizyon, para lazım ve insan kaynaklarına yatırım yapmak lazım."

Kaynak: AA