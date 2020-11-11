Iron Mountain Türkiye'den İki Yönetici İhracatı
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Iron Mountain Türkiye'den İki Yönetici İhracatı

11.11.2020 11:50 | Son Güncelleme: 11.11.2020 11:54
Iron Mountain Türkiye'den İki Yönetici İhracatı

İstanbul, 11 Kasım 2020 – Fiziksel ve dijital arşiv ile bilgi yönetimi hizmetleri sunan Iron Mountain Incorporated (New York Borsası: IRM), uluslararası birikim ve deneyimiyle Türkiye'ye katkı sağlarken, aynı zamanda çalışanlarına global kariyer fırsatları sunuyor.

Bu doğrultuda Iron Mountain Türkiye Finansal Planlama ve Analiz Müdürü Mehmet Akyol, EMEA bölgesi Finansal Operasyon Müdürlüğüne, Iron Mountain Türkiye Kalite Güvence Koordinatörü Murat Aslan ise EMEA, Asya, Avusturya ve Yeni Zelanda'dan sorumlu Global Emniyet, Risk ve Güvenlik Yöneticiliğine atandı. Iron Mountain Türkiye uluslararası görevlere atanan çalışanlarına görevlerini Türkiye'den yürütme şansı sunarak ülkenin yetişmiş insan gücünü koruyor ve bünyesine kazandırıyor. Akyol ve Aslan, yeni görevlerini Iron Mountain İstanbul ofisinden yürütmeye devam edecek.

Mehmet Akyol, 2010 yılında İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden mezun oldu. Kariyerine Deloitte Denetim Bölümü'nde başladı. 2014-2015 yılları arasında Ziylan Grup'ta Bütçe ve Planlama Uzmanı olarak görev aldı. 2015-2017 yılları arasında Turkcell Global Bilgi'de Kıdemli Finansal Kontrolör olarak çalışan Akyol, 2017 yılında Finansal Planlama ve Analiz Müdürü olarak Iron Mountain Türkiye ailesine katıldı. EMEA bölgesi Finansal Operasyon Müdürü Mehmet Akyol, 34 ülkenin finans departmanlarıyla yakın temas halinde çalışarak global iş akış ve finansal operasyon süreçlerini yürütecek. Akyol, aynı zamanda Iron Mountain Grup bünyesinde globalde aldığı ödüller ve başarılarıyla dikkat çekiyor.

Iron Mountain Türkiye'den İki Yönetici İhracatı
Mehmet Akyol

Murat Aslan, 2008 yılında İstanbul Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra iş hayatına Iron Mountain'da Operasyon Asistanı olarak başladı. 2013-2018 yılları arasında Kalite Güvence Koordinatörü olarak kariyerine devam etti. Yeni görevi kapsamında Aslan, emniyet, risk ve güvenlik yönetimi alanında EMEA, Asya, Avusturya ve Yeni Zelanda'dan sorumlu olacak. Aynı zamanda Aslan, Koç Üniversitesi Executive MBA (EMBA) programında eğitimine devam ediyor.

Iron Mountain Türkiye'den İki Yönetici İhracatı
Murat Aslan

Iron Mountain Hakkında

1951 yılında kurulan Iron Mountain Incorporated (New York Borsası: IRM), arşiv ve bilgi yönetimi hizmetleri alanında dünya lideri bir şirkettir. Dünya çapında 225.000'den fazla kuruluş tarafından güvenle tercih edilen ve yaklaşık 50 ülkede 1.480'den fazla tesiste 8,5 milyon m2'yi aşan gayrimenkul ağıyla Iron Mountain, kritik bilgiler, hassas veriler, kültürel ve tarihi eserler dahil olmak üzere maddi manevi çok değerli varlıkları saklıyor ve koruyor. Fiziksel arşiv yönetimi, bilgi yönetimi, dijital dönüşüm, güvenli imha ile veri merkezleri, bulut hizmetleri, sanat eseri depolama ve lojistiği içeren çözümler sunan Iron Mountain, işletmelerin maliyetleri ve risklerini düşürmelerine, yönetmeliklere uymalarına ve daha dijital bir çalışma yöntemi sağlamalarına yardımcı oluyor. 2007 yılından bu yana Pazar lideri olarak Türkiye'de faaliyet gösteren Iron Mountain, 7 tesiste, 200'ün üzerinde çalışanıyla 1.400'den fazla işletmeye hizmet veriyor.

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