Irkçı hakem Coltescu'nun bu ilk vukuatı değil! Sicili bir hayli kabarık çıktı

Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Medipol Başakşehir'in yardımcı antrenörü Pierre Webo'ya ırkçılık yapan 4. hakem Sebastian Coltescu'nun sicili bir hayli kabarık çıktı. Coltescu'nun daha önce yönettiği maçlarda oyunculara küfrettiği ve 2 ay maç alamadığı belirtildi. Ayrıca Rumen basınından ırkçı hakemle ilgili çok çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

PSG ile temsilcimiz Medipol Başakşehir arasındaki yarıda kalan Şampiyonlar Ligi maçında, Okan Buruk'un yardımcısı Pierre Webo'ya sarf ettiği ırkçı sözlerle gündeme gelen hakem Sebastian Coltescu, dünya futbolunun gündemine oturdu.

Güvenlik önlemleri altında kaldığı otele götürülen ırkçı hakem Sebastian Coltescu'nun sicilinin bir hayli kabarık olduğu ve geçmişte imza attığı skandallar da ortaya çıktı.

Eski uluslararası hakem Adrian Porumboiu, 2019'da Coltescu'nun yönettiği Viitorul - Sepsi maçının ardından şu demeçleri vermişti: "Coltescu'nun kararları dünyanın hiçbir köşesinde gerçekleşmiyor. Katil bir hakem istiyorsanız onu alabilirsiniz!"

27 Mart 2018'de ülkesi Romanya'nın İsveç'le oynadığı maçta dördüncü hakem olan Coltescu, o dönem İsveç Milli Takım teknik direktörü Janne Andersson tarafından tepki görmüştü.

Janne Andersson, "Yedek (dördüncü) hakem 90 dakika boyunca yedek kulübümüze dönüp faul yok diye bağırdı. Maçtan sonra Romanya yedek kulübesine gitti ve oyuncularla tokalaştı. Böyle bir şey görmek garipti, sanki 80'lere dönmüştük." demişti.

2 AY MAÇ ALAMADI

Irkçı hakem Sebastian Coltescu, 2015 yılında oynanan Astra-Steaua maçında yaptığı büyük hatalarla gündeme gelmiş ve ardından gelen iki ayda kendi liginde bir maça atanmamıştı. Sebastian Coltescu o süreçte 2016'ya kadar askıya alınma riskiyle karşı karşıya kalmış fakat Ekim ayındaki kurulda affedilmişti.

ÜLKESİNDE DE ELEŞTİRİLDİ

2008'de Romanya'da Merkez Hakem Komisyonu Başkanı olan Gheorghe Constantin de Sebastian Coltescu hakkında eleştirilerde bulunan bir başka isim olmuştu. Gheorghe Constantin, "Onun yaptığı hataları ligimizin bu seviyesinde kabul edemeyiz. Bir süre maç yönetemeyecek, hatalarından ders alması gerekiyor." demişti.

"OYUNCULARA KÜFRETTİ"

CFR Cluj kulübünün avukatı Ioan Ivaşcu, 2019 yılında Col?escu'nun yönettiği Cluj-Astra maçı sonrasında: "Sahadaki oyunculara küfretti ve onları duymazlıktan geldi. Bu akıl alır değil!" şeklinde konuşmuştu.

Öte yandan Rumen gazeteci Emanuel Roşu ise müsabakanın dördüncü hakemi Ovidiu Ha?egan hakkında bir gerçeği ortaya çıkardı.

MAYMUN TEZAHÜRATLARINI DUYMAMIŞ

Rumen orta hakem, birkaç yıl önce Dinamo Bükreş ile Steaua Bükreş arasında oynanan bir derbi maçında, stattaki tüm Dinamo taraftarlarının eski bir Dinamo oyucusu olan Steauea forveti Gnohere'ye "maymun tezahüratları" yapmasından sonra "hiçbir şey duymadığını" söylemişti.

ÇARPICI İDDİA: AVRUPA'DA SON MAÇINA ÇIKTI

Rumen Gazeteci Emanuel Roşu, Sebastian Coltescu'nun kısa bir süre önce FIFA listesinden çıkarıldığını ve Rumen hakemin, Avrupa'da son maçına çıktığını öne sürdü.

Konuyla ilgili paylaşım yapan gazeteci Emanuel Roşu "PSG - Başakşehir maçının hakemi Sebastian Coltescu, iki hafta önce FIFA listesinden çıkarıldı. PSG-Başakşehir maçı, Coltescu'nun Avrupa organizasyonlarında aldığı son görev olacaktı" ifadelerini kullandı.