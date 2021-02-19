İrfan Can Kahveci, transferinden sonra ilk kez konuştu: Fenerbahçe benim hayalimdi

G.Saray'ın da uzun süre peşinden koştuğu ancak tercihini Fenerbahçe'den yana kullanan milli futbolcu İrfan Can Kahveci, transferinin ardından ilk kez uzun bir röportaj verdi. Fenerbahçe'nin hayali olduğunu söyleyen milli yıldız, kulüpte hiç yabancılık çekmediğini ve sahaya çıkmak için sabırsızlandığını söyledi.

Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden İrfan Can Kahveci, FB TV'ye özel açıklamalarda bulundu. Transferinin ardından ilk kez geniş çaplı bir röportaj veren milli futbolcu, sarı-lacivertli takımın kendisinin hayali olduğunu söyledi ve izlenimlerini aktardı.

İşte İrfan Can'ın yaptığı açıklamalar;

Çok mutluyum çünkü bundan 5-6 sene önce, Gençlerbirliği'nde oynarken, Fenerbahçe'ye gelme fırsatım vardı. Kulübün tercihi Başakşehir oldu. Kendimi geliştirdim. o zaman gelseydim, belki beklentileri karşılayamayacaktım. Kendimi geliştirdim, şu an tam zamanında, iyi yerdeyim. İlk hayalim Avrupa'ydı ama Fenerbahçe'den Avrupa'ya hayalim hala var. İnşallah şampiyonluklar yaşarım ve Avrupa'ya giderim.

"HER ŞEYİ YAPABİLİRİM AMA BÜYÜK RİSK VAR"

Başakşehir'den kalan bir sakatlığım var. Kolay bir sakatlık değil, zor bir bölgede olan sakatlık. O yüzden acele etmiyoruz. Belki her şeyi yapabilirim ama büyük risk var. Daha iyiye gidiyor, bireysel çalışıyorum. Doktorlar çok kafa yoruyor, inşallah bir hafta sonra takımla çalışacağım. Hafif bir ağrı var, 2-3 güne o da geçecektir. Sonrasında takımla başlayacağım ve inşallah sezon sonuna kadar götürürüz.

"ÇUBUKLU'YU GİYİP SAHADA OLMAK İSTİYORUM"

Bir an önce sahaya çıkmak istiyorum. Bu daha farklı oldu. Transfer oldum ama sahaya çıkamıyorum. Sabırsızlanıyorum. İnşallah sahaya çıktığımda layık olurum.

Taraftarlarımız da sürekli mesaj atıyor, ne zaman oynayacağımı soruyorlar. Büyük Fenerbahçe formasını üzerime geçirip, sahada olmak istiyorum.

"MESUT ÖZİL ÇOK MÜTEVAZİ"

Fenerbahçe'de tanıdığım çok arkadaşım var. Yabancılar da iyi karşıladı. Mesut ağabey de çok iyi karşıladı. Çok üst seviyeler görmüş biri ama çok mütevazi, bizden biri. Takımda hava çok güzel, Fenerbahçe'ye de geldiğim için çok mutluyum.

"KÖTÜ OYNASAM BİLE KÖTÜ MÜCADELE ETMEM"

Stada gidiyorum, o havayı solumak istiyorum ve bir an önce çıkıp mücadele etmek istiyorum. Kötü oynasam bile sahaya çıktığımda mücadelemi sonuna kadar vereceğim.

"İNŞALLAH EN ÜSTTE BİTİRİRİZ"

Süper Lig çok heyecanlı geçiyor. Dört büyük takım, ilk dörtte. Çok enteresan bir lig. Başakşehir'de oynarken hiç bu kadar şampiyonluk yarışı veren takım olmamıştı. Bizim takımımız çok iyi, kulübümüz çok iyi transferler yapmış. İnşallah sezon sonu bu işi en üstte bitiririz.

"BENİ ALMAK İSTEDİKLERİNİ GÖSTERDİLER"

Emre ağabey, benim kariyerimde çok önemli bir yere sahip. Zaten idollerimden biri ve Türkiye'nin en iyi orta saha oyuncusu. Başakşehir'de ondan çok şey öğrendim. Bu seviyeye gelmemde ve daha da yükseğe çıkmamda onun etkisi var. Selçuk ağabeyle de beraber oynadık, onunla da çok şey paylaştık. Ali Koç başkanımıza, Emre ve Selçuk ağabeye çok teşekkür ederim. Kulübe gelip, 3-4 kez görüştüler. Beni almak istediklerini gösterdiler. İnşallah ben de onlara layık olurum.

"SELÇUK AĞABEYDE FARK YOK, EMRE AĞABEYDE VAR"

Selçuk ağabeyde hiçbir fark yok ama Emre ağabeyde var. Geldiğimde, onu gördüğümde şaşırdım. Emre ağabey sahada agresifti ama şu an daha sakin. İkisi de futbolculara çok destek oluyor.

"KUPALARA, HEDEFLERE ULAŞMAK İSTİYORUM"

Hangi kupa, hangi hedef varsa hepsine ulaşmak istiyorum. Bu büyük kulübe, bu yakışır. Emre ağabey ile konuşmalarımızda "Burada iyi oynayacaksın ve sonra Avrupa'ya gideceksin" demişti. Bu istekleri, bu sözleri beni mutlu etmişti.

"EROL HOCA DA BİR AĞABEY GİBİ"

Erol Hoca'yı da Başakşehir'den tanıyorum. Çok tanıdık var burada, hiç yabancılık çekmedim. Transferimden sonra konuştuk. Benden beklentilerini biliyorum, sürekli konuşuyoruz. Erol Hoca da bir ağabey gibi, bir arkadaş gibi. İnşallah hep beraber şampiyonluklar yaşarız.

"MAÇI İZLERKEN YERİMDE DURAMIYORUM"

"Doktorum, ben çıkıp oynayayım" diyorum ama riskli olduğu için beni düşünüyor ve "Biraz daha sabret" diyor. Maçı izlerken yerimde duramıyorum. Antrenmana bile çıkmak istiyorum ama risk var. O formayı giyip sahaya çıkmayı çok istiyorum.

"TARAFTARLA BÜTÜNLEŞMEK İSTİYORUM"

Taraftarsız maça çıkmak keyif vermiyor. İlk maçımda taraftarın olmasını, onlarla bütünleşmeyi çok isterdim. İnşallah şampiyon oluruz, ne zaman statlar açılırsa buluşuruz. Sağlık söz konusu olunca bir şey diyemiyorsunuz.

"İNŞALLAH TARAFTARLARA LAYIK OLURUM"

Sosyal medyada taraftarların tepkilerini takip ettim. 2-3 senedir beni çok istediklerini biliyordum. İnşallah onlara layık olurum. Destekleri için teşekkür ederim.