İran Ticaret Odası Eski Üyesi Alipur: İran'ın Halı Pazarı Yün Kaçakçılığı Tehdidi ile Karşı Karşıya
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İran Ticaret Odası Eski Üyesi Alipur: İran'ın Halı Pazarı Yün Kaçakçılığı Tehdidi ile Karşı Karşıya

İran Ticaret Odası Eski Üyesi Alipur: İran'ın Halı Pazarı Yün Kaçakçılığı Tehdidi ile Karşı Karşıya
Habermetre - Haberler | Toplum

İran Ticaret Odası eski üyesi Mehdi Alipur, İran'ın halı üretimi alanında yaşanan sorunlar nedeniyle bu pazarın önemli bir kısmının yabancı ülkeler tarafından tehdit edildiğini açıklamıştır.

İran Ticaret Odası eski üyesi Mehdi Alipur, İran'ın halı üretimi alanında yaşanan sorunlar nedeniyle bu pazarın önemli bir kısmının yabancı ülkeler tarafından tehdit edildiğini açıklamıştır.

Alipur son dönemde kaçak şekilde diğer ülkelere sokulan İran yünü kullanılarak, bu ülkelere cazip tekliflerle çekilen halı dokumacıları eliyle İran halılarına yakın kalitede halı üretimi gerçekleştirildiğini aktarmıştır. Alipur bu hususun İran halı sektörü açısından son dönemde uygulanan ambargolardan bile daha tehlikeli olduğunu iddia etmiştir.

Alipur son yıllarda Hindistan, Türkiye ve Pakistan'ın İran yününe müşteri olduklarını, halı üretimine ilişkin bir altyapıya sahip olduklarını ve İran tasarımlarıyla halı üretimine başladıklarını açıklamıştır.

Kaynak: İSNA Haber Ajansı, 30 Mayıs 2021

Kaynak: Habermetre

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