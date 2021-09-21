İran, Pfizer-BionTech'in Belçika'da üretilen aşılarına ülkede kullanım izni verdi

İran'da ülke lideri Ayetullah Ali Hamaney'in ABD ve İngiltere menşeli aşıların ithalatını yasaklamasından sekiz ay sonra ABD'li ilaç şirketi Pfizer ile Alman ortağı BionTech tarafından yeni tip Kovid-19'a karşı geliştirilen aşıya kullanım izni verildi.

Tahran Radyosuna konuşan Sağlık Bakanlığı Gıda ve İlaç Dairesi'ne bağlı İlaç ve Maddeler Genel Müdürü Haydar Muhammedi, Pfizer-BionTech'in Belçika'da üretilen Kovid-19 aşılarının acil kullanım için ruhsatlandırıldığını açıkladı.

Belçika'dan iki milyon doz Pfizer aşısının ithalatı için anlaşma yapıldığını aktaran Muhammedi, uluslararası para transferinde bir sorun olmaması halinde bu aşıların 1-2 ay içerisinde Belçika'dan İran'a gönderileceğini belirtti.

İran'da eski ABD Başkanı Donald Trump döneminde devreye sokulan yaptırımlar ve İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in Amerikan ve İngiliz menşeli aşıların ithalatını yasaklaması gibi nedenlerle aşı tedariki konusunda ortaya çıkan sıkıntılar son haftalarda aşıldı.

Daha önce Amerikan ve İngiliz aşılarının ülkeye girişini yasaklayan İran lideri Ali Hamaney, 11 Ağustos'ta, "Aşılar, ister ithal ister yerli üretim olsun, büyük bir çabayla ve mümkün olan her şekilde tedarik edilmeli ve halkın kullanımına sunulmalıdır." demişti. İran, son haftalarda on milyonlarca doz aşının ülkeye girişini sağladı.

Yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip ülkede, 31 milyon 358 bin 485 kişiye Kovid-19 aşısının ilk dozu, 14 milyon 416 bin 851 kişiye de ikinci dozu yapıldı.

Böylece İran'da aşılama sürecinin başlamasından bu yana toplam 45 milyon 775 bin 336 doz aşı uygulandı.

İran, aşılama sürecinde Sinopharm, Sputnik V ve AstraZeneca'nın yanı sıra yerli aşı Covıran Bereket'i kullanıyor.