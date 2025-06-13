İran İsrail savaşı altını etkiler mi? Altın fiyatları artacak mı? SON DAKİKA!

İran İsrail savaşı altını etkiler mi? Altın fiyatları artacak mı? SON DAKİKA!
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İran İsrail savaşı altını etkiler mi? Altın fiyatları artacak mı? SON DAKİKA!
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Orta Doğu'da tırmanan gerilim sonrası yatırımcılar, "İran İsrail savaşı altını etkiler mi?" sorusuna yanıt aramaya başladı.? ?İran ile İsrail arasında yaşanan son saldırılar, küresel piyasalarda ciddi dalgalanmalara yol açarken, güvenli liman olarak görülen altının fiyatlarında da rekor artışlar yaşandı.

"İran İsrail savaşı altını etkiler mi?" sorusu, yatırımcılar açısından kritik hale geldi. Çünkü jeopolitik riskler arttıkça, altın gibi güvenli varlıklara olan talep artıyor.Bu gelişmeler altın piyasasında yukarı yönlü sert hareketlere neden oldu. Hem savaş riski hem de ABD'deki ekonomik gelişmelerle birlikte altın piyasaları hareketlendi. Peki, İran İsrail savaşı altını etkiler mi?

ALTIN TARİHİN EN YÜKSEK SEVİYELERİNDE

ABD'nin Orta Doğu'daki elçilik personellerini tasfiye etmesinin ardından diken üzerinde bekleyen piyasalar, saldırı haberiyle birlikte büyük bir çalkantı yaşadı. Ons altın saldırı sonrası 3 bin 430 doları aştı. Gram altın, ons altında görülen yukarı yönlü seyrin etkisiyle rekor seviyelere ulaştı. Ons altın sabah seansında 07.57'de 3 bin 427 dolarda bulunuyor. Gram altın 4 bin 336 lirayı geçerek tarihin en yüksek seviyesini gördü. Kapalıçarşı'da fiziki gram satış fiyatı 4.440 TL'yi aşarken, çeyrek altın da 7.150 TL'ye yaklaştı.

İran İsrail savaşı altını etkiler mi?

PETROL FIRLADI

Petrol fiyatları, İsrail'in İran'a saldırı düzenlemesinin ardından yükselişe geçti. Brent petrol Türkiye saatiyle sabah seansında aynı saat diliminde 78,45 seviyesine yükseldi. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili de 77,59 dolara yükseldi.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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