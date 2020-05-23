İran'ın güneybatısında su sıkıntısı protestosu
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İran'ın güneybatısında su sıkıntısı protestosu

İran'ın güneybatısındaki Huzistan eyaletine bağlı Ahvaz kentinde içme suyu sıkıntısı nedeniyle protesto gösterisi düzenleyen halkla polis arasında çıkan arbedede ikisi polis 4 kişi yaralandı.

İran'ın güneybatısında su sıkıntısı protestosu
23.05.2020 18:57 | Son Güncelleme: 23.05.2020 18:57

İran'ın güneybatısındaki Huzistan eyaletine bağlı Ahvaz kentinde içme suyu sıkıntısı nedeniyle protesto gösterisi düzenleyen halkla polis arasında çıkan arbedede ikisi polis 4 kişi yaralandı.

Sosyal medyada yer alan görüntülerde, bir grubun, kentin ana caddesini trafiğe kapattığı ve polislerin göstericilere müdahale ettiği görülüyor.

Olaylarla ilgili İran resmi ajansı IRNA'ya konuşan Ahvaz Emniyet Müdürü Muhsin Dalvend, Geyzaniye kasabasında içme suyu sıkıntısı yaşayan halkın izinsiz gösteri düzenlediğini söyledi.

Dalvend, "Geyzaniye kasabasında bir grup vatandaş, yetkililerin içme suyu teminiyle ilgili kayıtsızlığına tepki göstermek için Ahvaz-Ramhürmüz-Omidiye yolunu kapattı." dedi.

Trafiğin bir süre aksadığını polisin de bunu engellemek için olaylara müdahale ettiğini belirten Dalvend, "Müdahalenin ardından göstericilerden bir kısmı sopa ve taşlarla polislere saldırdı ve iki polis başından yaralandı." ifadesini kullandı.

Dalvend, bunun üzerine polisin göstericilere karşı plastik mermi kullanması nedeniyle iki kişinin hafif yaralandığını ve bu kişilerin gözaltına alındığını kaydetti.

Yetkililer halkın taleplerine duyarlı olsa toplumsal sorunların, güvenlik sorununa dönüşmeyeceğini savunan Dalvend, "Bunun bir örneği de Geyzaniye ilçesine içme suyu sağlanmasıdır." diye konuştu.

Huzistan eyaleti, önceki yıllarda da su sorununu protesto eden halkın gösterilerine sahne olmuştu. İçme suyunun kirli olmasına bağlı olarak yüzlerce kişinin zehirlendiği eyalette 2018'in yaz aylarında düzenlenen gösterilerde polisin açtığı ateş sonucu bir gösterici hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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