İran Heyetinden Tatvan'a Yatırım Atağı

İran'dan Bitlis'in Tatvan ilçesine gelen bir grup yatırımcı, turizm ve tekstil alanında yatırım yapmak için çalışma başlattı.

Tatvan Ticaret ve Sanayi Odasının (TATSO), İran pazarıyla ilgili iki yıldır sürdürdüğü çalışmalar meyvelerini vermeye başladı. Bitlis – İran arasında turizm ve yatırım atağı başlatmak için TATSO heyetinin sık sık ziyaretler gerçekleştirdiği İran'dan bir heyet, yatırım yapmak amacıyla Tatvan'a geldi. İlk etapta ilçede turizm ve tekstil alanında yatırım yapmayı planlayan İranlı yatırımcılar, bununla ilgili saha çalışması yapmak ve potansiyelleri yerinde görmek amacıyla çeşitli görüşmeler yapmaya başladı.

Bu görüşmeler kapsamında Tatvan Ticaret ve Sanayi Odasını ziyaret eden İranlı yatırımcılar, yatırım yapmayı planladıkları sektörlerle ilgili TATSO Başkan Yardımcısı Cengiz Şahin ile görüştü. Ziyaret kapsamında TATSO'da gerçekleşen toplantıda İran heyetiyle görüşme sağlayan TATSO Başkan Yardımcısı Cengiz Şahin, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, heyete Tatvan'ın her alanda yatırım yapmaya müsait bir yer olduğunu anlattı. Heyetten yatırım yapılması planlanan alanlar ve yatırımlarla ilgili bilgi alan Şahin, TATSO olarak iki yıldır yürüttükleri çalışmaların yavaş yavaş meyvesini vermeye başlamasının sevindirici ve oldukça önemli olduğuna dikkat çekerek, "TATSO olarak Başkanımız Bilal Adabağ başkanlığında iki yıldır İran piyasasıyla ilgili girişimler başlatmıştık. Amacımız Bitlis – İran arasında güçlü bir turizm ve yatırım atağı başlatmaktı. İran'dan gelen bir yatırımcı grubunu ilçemizde misafir ediyoruz. İranlı bu yatırımcı grubumuz, ilk etapta ilçemizde turizm, otelcilik ve tekstil sektörleri başta olmak üzere bazı yatırımlar yapmayı planlıyor. Bizlerde TATSO heyeti olarak şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da bu girişimlerin gerek önünü açmak ve gerekse yatırıma dönüşmesi için elimizden gelen destekleri sunacağız. İnşallah bizlerinde destekleri ile bu girişim fikirleri en kısa sürede yatırıma dönüşecek olup, gerek ilçemizin ekonomisine ve gerekse turizm ve istihdamına olumlu katkılar sunacaktır. Bu vesile ile tüm yatırımcıları gerek huzur ortamı ve gerekse konumu itibariyle yatırıma müsait yerlerin en başında gelen ilçemize yatırım yapmaya davet ediyoruz" diye konuştu.

İranlı heyeti adına açıklamada bulunan Emir Ebrahimi ise, Tatvan'da ciddi anlamda yatırımlar yapmayı planladıklarını, bunun için de şu anda gerekli çalışma ve görüşmeleri yaptıklarını söyledi. İlk etapta Tatvan'da turizm ve tekstil sektörlerinde yatırımlar yapmayı planladıklarını kaydeden Emir Ebrahimi, "Yapacağımız çalışmalarla Tatvan ve İran piyasası arasında ciddi bir işbirliği sağlamayı hedefliyoruz. Bu girişim fikirlerimizin yatırıma dönüşmesinin akabinde İran'dan çok sayıda yatırımcı ve turistik de bu bölgeye akın edeceğini belirtmek istiyorum. Çünkü Tatvan her sektörde yatırım yapmaya çok müsait bir yer. Adeta keşfedilmeyi bekleyen bir turizm cenneti diyebiliriz. Bunun için bizler şu anda bu ile de yatırım yapmayı planladığımız alanlar için hem saha çalışması yapıyoruz hem de aynı zamanda gerekli görüşmeleri sağlıyoruz. Bu konuda da her zaman bizlerin yanında olan ve bizlere öncülük eden TATSO'ya teşekkürlerimizi sunuyoruz" şeklinde konuştu. - BİTLİS