İran Dini Lideri Hamaney: "Yolsuzlukla mücadele devam etmeli" İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney, yaptığı açıklamada yolsuzlukla mücadeleye değinerek, "Yolsuzlukla mücadelenin yoğunlaştığı bir dönemde, yasalar çerçevesinde yolsuzlukla mücadele devam ettirilmeli" dedi.

İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney, yaptığı açıklamada yolsuzlukla mücadeleye değinerek, "Yolsuzlukla mücadelenin yoğunlaştığı bir dönemde, yasalar çerçevesinde yolsuzlukla mücadele devam ettirilmeli" dedi.

İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney, bugün Yargı Erki üyeleri ile video konferans yolu ile görüştü. Hamaney, görüşmede Yargı Erki Başkanı İbrahim Reisi döneminde yolsuzlukla mücadelenin güçlendiğine işaret ederek, "Bu mücadele suçsuz ve masumlara zulmetmeden ve yasalar çerçevesinde kararlılıkla devam ettirilmeli. Halk yolsuzlukla mücadelenin ihmal olmadan devam ettirilmesini istiyor" dedi.

Ülkede yolsuzluklarla mücadelenin bir önceki Yargı Erki Başkanı Ayetullah Sadık Amuli Laricani döneminde başladığını belirten Hamaney, "Halk yolsuzlukla mücadelenin devam ettiğini gördüğünde umudu artıyor. Çünkü yolsuzluk korona virüs gibi tehlikeli ve bulaşıcıdır. İkisi arasındaki tek fark korona virüsten elleri yıkayarak, kurtulabilirsiniz ancak yolsuzluk virüsünden sadece yozlaşmışların ellerini keserek kurtulabilirsiniz" ifadelerini kullandı.

"Salgın tekrar yayılırsa ekonomik sorunlarla karşı karşıya kalırız"

Hamaney, açıklamasında korona virüs salgınına değinerek, normalleşme sürecinin devam etmesi gerektiğini vurguladı. Dini Lider, salgının tekrar yayılması durumunda ekonomide daha derin sorunların oluşabileceğine dikkat çekti. Korona virüsün neden olduğu ekonomik sorunların çözülmesi gerektiğini belirten Hamaney, "Ancak salgın tekrar ülkede yayılırsa ekonomiye zararı daha fazla olacaktır. Bazı yetkililerin ve halkın korona virüs ile mücadeleye önem vermemeleri, gösterilen tüm çabaları zayıflatabilir" dedi.

Öte yandan İran'da Yargı Erki Başkanlığına İbrahim Reisi'nin gelmesiyle birlikte yargı içerisinde geniş çaplı yolsuzluk mücadelesi başlatılmıştı. Bir önceki Yargı Erki Başkanı Ayetullah Sadık Amuli Laricani'nin Yardımcısı Ekber Taberi'nin yasa dışı ticaret ve rüşvet suçlamaları ile tutuklanması ve yolsuzluk suçlamasıyla yargılanan firari İranlı Hakim Golam Mansur Hadi'nin Romanya'daki şüpheli ölümü, yolsuzlukla mücadeleyi ön plana çıkarmıştı. - TAHRAN

Kaynak: İHA