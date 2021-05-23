İran'dan İsrail'i kızdıracak adım! 13 bomba taşıyabilen yeni SİHA'nın adını Gazze koydular
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İran'dan İsrail'i kızdıracak adım! 13 bomba taşıyabilen yeni SİHA'nın adını Gazze koydular

İran'dan İsrail'i kızdıracak adım! 13 bomba taşıyabilen yeni SİHA'nın adını Gazze koydular
Haberler.com / Erdem Aksoy - Haberler | Ekonomi

2 bin kilometre menzile sahip yeni İnsansız Hava Aracı'nı tanıtan İran, SİHA'nın 13 bomba taşıdığını ve 35 saat havada kalabildiğini duyurdu. SİHA'nın adının Gazze olduğunu da açıklayan İranlı yetkililer, bu ismin "Siyonistlerin işgaline karşı duranların" onuruna verildiğinin altını çizdi.

İran 2 bin kilometre menzile sahip olan yeni SİHA'sını ilk defa görücüye çıkardı. İranlı yetkililer SİHA'nın 500 kilogram keşif ve iletişim ekipmanına ek olarak 13 bomba taşıdığını ve 35 saat havada kalabildiğini belirtti.

"SİYONİSTLERİN İŞGALİNE KARŞI DURANLARIN ONURUNA"

SİHA'nın adının ise Gazze olduğu açıklandı. Devrim Muhafızları'nın başkanı Tümgeneral Hossein Salami, yeni insansız hava aracının 'Siyonistlerin işgaline ve saldırısına karşı duranların onuruna' Gazze olarak adlandırıldığını söyledi.

İran ayrıca 500 kilometre menzile sahip 'Kudüs' isimli radar sisteminin tanıtımını da gerçekleştirdi.

İran'dan İsrail'i kızdıracak adım! 13 bomba taşıyabilen yeni SİHA'nın adını Gazze koydular

SALDIRILARDA 248 FİLİSTİNLİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 10 Mayıs'ta başlattığı saldırılar, Hamas ile varılan ateşkes doğrultusunda 21 Mayıs'ta yerel saatle 02.00'de sona ermişti.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 66'sı çocuk, 39'u kadın 248 Filistinli hayatını kaybetmiş, 120 binden fazla kişi de evlerinden olmuştu.

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Gündem Editörü - Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü
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İran'dan İsrail'i kızdıracak adım! 13 bomba taşıyabilen yeni SİHA'nın adını Gazze koydular - Haberler Ekonomi
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