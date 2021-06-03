İran'dan BM'de oy kullanma hakkının askıya alınmasına tepki
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İran'dan BM'de oy kullanma hakkının askıya alınmasına tepki

İran'dan BM'de oy kullanma hakkının askıya alınmasına tepki
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Tahran yönetiminin borcu nedeniyle Birleşmiş Milletler'deki (BM) oy hakkının iptal edilmesine tepki göstererek, "ABD'nin ekonomik terörü gıda ihtiyaçları için ödeme yapmamızı dahi engelliyor" dedi.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Tahran yönetiminin borcu nedeniyle Birleşmiş Milletler'deki (BM) oy hakkının iptal edilmesine tepki göstererek, "ABD'nin ekonomik terörü gıda ihtiyaçları için ödeme yapmamızı dahi engelliyor" dedi.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Tahran yönetiminin BM'de oy hakkının iptal edilmesine tepki gösterdi. Zarif, BM'ye geciktirilmiş borçlar nedenleriyle oy hakkının iptal edilmesine ilişkin, "ABD'nin ekonomik terörü gıda ihtiyaçları için ödeme yapmamızı dahi engelliyor. Borçlar için nasıl ödeme yapalım?" ifadelerini kullandı.

BM'nin aldığı kararda, İran'a yönelik ABD yaptırımlarını hesaba katmadığını belirten Zarif, "Her şeyin siyah-beyaz olduğu bu dünyada, BM ödenmemiş borçları gerekçe göstererek İran'ın oy hakkını iptal etme kararı aldı. Bu karar alınırken ABD'nin yaptırımları hesaba katılmadı" dedi.

Zarif ayrıca, "BM, ödememiz gereken borcu ABD'nin deniz korsanlığı ile elde ettiği 110 milyon dolar üzerinden alabilir" sözlerini kaydetti.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres dün yaptığı açıklamada, İran'ın da aralarında bulunduğu 7 ülkenin ödemedikleri borçları nedeniyle BM Genel Kurulu'ndaki oy kullanma hakkını kaybettiğini açıklamıştı.

(Aynur Sena Çabuk/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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