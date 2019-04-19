İran'da Son 40 Yılın En Büyük Çekirge İstilası

İran'da Son 40 Yılın En Büyük Çekirge İstilası

– İran, son 40 yılın en büyük çekirge istilası ile mücadele ediyor.

İran'da Son 40 Yılın En Büyük Çekirge İstilası

– İran, son 40 yılın en büyük çekirge istilası ile mücadele ediyor. Yaklaşık 6 şehirde görülen çekirgelerin, tarlalara zarar vermeye başladığı belirtildi.

Yerel medya, İran'da son 40 yılın en büyük çekirge istilasının gerçekleştiğini duyurdu. Çekirgelerin yaklaşık 10 haftadır Arap Yarımadası'ndan İran'a yolculuk ettiği; yaklaşık 6 şehirde bulunan tarlalara ve tarım alanlarına zarar verdiği belirtildi.

Kaynak: DHA
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