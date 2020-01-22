İran'da bir Devrim Muhafızı komutanına daha suikast
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İran'da bir Devrim Muhafızı komutanına daha suikast

Devrim Muhafızlarının iç güvenlik ve asayişten sorumlu kolu Basij'in Darkhoein kentindeki yöneticisi Abdulhüseyin Mojaddami evinin önünde saldırıya uğradı.

22.01.2020 17:48 | Son Güncelleme: 22.01.2020 17:48
İran'da bir Devrim Muhafızı komutanına daha suikast

'ın güneybatısında maskeli ve silahlı kişiler Güçleri eski komutanı 'nin yardımcılarından birini pusuya düşürerek öldürdü.


Devrim Muhafızlarının iç güvenlik ve asayişten sorumlu kolu Basij'in Darkhoein kentindeki yöneticisi Abdulhüseyin Mojaddami evinin önünde saldırıya uğradı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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