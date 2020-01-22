İran'da bir Devrim Muhafızı komutanına daha suikast
Devrim Muhafızlarının iç güvenlik ve asayişten sorumlu kolu Basij'in Darkhoein kentindeki yöneticisi Abdulhüseyin Mojaddami evinin önünde saldırıya uğradı.
22.01.2020 17:48 | Son Güncelleme: 22.01.2020 17:48
İran'ın güneybatısında maskeli ve silahlı kişiler Kudüs Güçleri eski komutanı Kasım Süleymani'nin yardımcılarından birini pusuya düşürerek öldürdü.
Devrim Muhafızlarının iç güvenlik ve asayişten sorumlu kolu Basij'in Darkhoein kentindeki yöneticisi Abdulhüseyin Mojaddami evinin önünde saldırıya uğradı. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com