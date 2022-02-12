İran'da 33 litre benzin için 30 TL ödedi, görenler inanmakta zorluk çekti

Türkiye'de benzin ve motorine gelen zamların ardından vatandaşlar da araçlarının depolarını doldurma konusunda sorunlar yaşamaya başladı. TikTok'ta bir kullanıcı, 100 bin tümene karşılık gelen 30 TL ile ne kadar benzin alınabileceğini gösteren bir video hazırladı.

33 LİTRE BENZİN ALDI

Sosyal medya kullanıcısı, 30 TL karşılığında 33 litre benzin aldı. Benzinin litresi 15.19 TL olan Türkiye'de ise aynı depo 501 TL'ye doluyor. İran'da benzinin litresinin 1 liranın üzerine bile çıkmadığı görüldü.

SON ZAM 4 GÜN ÖNCE GELDİ

40 kuruşluk LPG otogaz zammı ve 80 kuruşluk motorin zammından sonra bir büyük zam da benzine gelmişti. Artışın ardından Ankara'da ortalama 14,56 liradan satılan benzinin litre fiyatı 15,27 lira oldu. İstanbul'da 14,47 liradan 15,18 liraya yükselen benzinin litresi, İzmir'de ise 14,58 liradan 15,29 liraya çıktı.