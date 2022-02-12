İran'da 33 litre benzin için 30 TL ödedi, görenler inanmakta zorluk çekti
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Bir Türk vatandaşı, İran'da 30 TL'ye karşılık gelen 100 bin tümenle 33 litre benzin alıp sosyal medyada paylaştı. Aynı litredeki benzini Türkiye'de almak için 501 TL ödemek gerekiyor. Aradaki farkın bu denli yüksek olması birçok kişiyi şaşırttı
Türkiye'de benzin ve motorine gelen zamların ardından vatandaşlar da araçlarının depolarını doldurma konusunda sorunlar yaşamaya başladı. TikTok'ta bir kullanıcı, 100 bin tümene karşılık gelen 30 TL ile ne kadar benzin alınabileceğini gösteren bir video hazırladı.
33 LİTRE BENZİN ALDI
Sosyal medya kullanıcısı, 30 TL karşılığında 33 litre benzin aldı. Benzinin litresi 15.19 TL olan Türkiye'de ise aynı depo 501 TL'ye doluyor. İran'da benzinin litresinin 1 liranın üzerine bile çıkmadığı görüldü.
SON ZAM 4 GÜN ÖNCE GELDİ
40 kuruşluk LPG otogaz zammı ve 80 kuruşluk motorin zammından sonra bir büyük zam da benzine gelmişti. Artışın ardından Ankara'da ortalama 14,56 liradan satılan benzinin litre fiyatı 15,27 lira oldu. İstanbul'da 14,47 liradan 15,18 liraya yükselen benzinin litresi, İzmir'de ise 14,58 liradan 15,29 liraya çıktı.