İran'da 33 litre benzin için 30 TL ödedi, görenler inanmakta zorluk çekti - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İran'da 33 litre benzin için 30 TL ödedi, görenler inanmakta zorluk çekti

Haberler.com, Barış Yahya Çinçin - Ekonomi
 - Güncelleme:

Bir Türk vatandaşı, İran'da 30 TL'ye karşılık gelen 100 bin tümenle 33 litre benzin alıp sosyal medyada paylaştı. Aynı litredeki benzini Türkiye'de almak için 501 TL ödemek gerekiyor. Aradaki farkın bu denli yüksek olması birçok kişiyi şaşırttı

Türkiye'de benzin ve motorine gelen zamların ardından vatandaşlar da araçlarının depolarını doldurma konusunda sorunlar yaşamaya başladı. TikTok'ta bir kullanıcı, 100 bin tümene karşılık gelen 30 TL ile ne kadar benzin alınabileceğini gösteren bir video hazırladı.

33 LİTRE BENZİN ALDI

Sosyal medya kullanıcısı, 30 TL karşılığında 33 litre benzin aldı. Benzinin litresi 15.19 TL olan Türkiye'de ise aynı depo 501 TL'ye doluyor. İran'da benzinin litresinin 1 liranın üzerine bile çıkmadığı görüldü.

SON ZAM 4 GÜN ÖNCE GELDİ

40 kuruşluk LPG otogaz zammı ve 80 kuruşluk motorin zammından sonra bir büyük zam da benzine gelmişti. Artışın ardından Ankara'da ortalama 14,56 liradan satılan benzinin litre fiyatı 15,27 lira oldu. İstanbul'da 14,47 liradan 15,18 liraya yükselen benzinin litresi, İzmir'de ise 14,58 liradan 15,29 liraya çıktı.

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Ekonomi

İstanbul, Türkiye, Benzin, Ankara, Ekonomi, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım

Yorumlar (2)

Tarık Ziya:

Her ülkenin şartları kendine göredir. İran petrol ve doğalgaz zengini mukayese yanlış olur. İrfanla Arabistan kıyaslayabilirsin.

Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
Ali uğur Bardakçı:

uçuyoruz rahatta

Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title