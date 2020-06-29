İran Cumhurbaşkanı Ruhani'nin danışmanı istifa etti İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin siyasi danışmanı Hamid Ebutalibi, görevinden istifa etti.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin siyasi danışmanı Hamid Ebutalibi, görevinden istifa etti.

Ebutalibi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Danışmanlığı görevinden istifa ettiğini ve istifa mektubunu Cumhurbaşkanı Ruhani'ye sunduğunu aktardı.

Ebutalibi, 2017'den bu yana Ruhani'nin danışmanlığını yapıyordu ve daha önce de Belçika, Avustralya ve İtalya'da büyükelçilik yapmıştı.

Kaynak: AA