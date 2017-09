İphone 8 Plus ve İphone 7 Plus Karşılaştırma!

Bugün gerçekleşen ve birçok farklı yeniliğe imza atılan Apple etkinliğinde tanıtılan yeni iPhone 8 Plus ile bir önceki nesil iPhone 7 Plus"ı karşılaştırdık. Bakalım bu cihazlar birbirlerinden ne kadar farklı?



Tasarım



158.4 x 78.1 x 7.5 mm boyut ve 202 g ağırlığa sahip olan iPhone 8 Plus, 158.2 x 77.9 x 7.3 mm boyut ve 188 g ağırlığa sahip olan iPhone 7 Plus"dan çok az bir farkla hem daha büyük hem de daha ağır.







İlk olarak iPhone 6 ile tanıştığımız tasarım anlayışını yeni akıllı telefonu iPhone 8 Plus"da da devam ettiren Apple, iPhone 7 Plus"dan farklı olarak iPhone 8 Plus"da cam hissi veren cilalanmış katmanlı bir arka yüzey kullanmayı tercih etmiş.



Bu yeni kaplama sayesinde bazı kullanıcıları rahatsız eden metal hissinden uzaklaşılarak, cam hissiyatı yakalanabilmiş. Ayrıca bu katmanlı kaplama darbelere ve çizilmeye karşı normal bir cama oranla çok daha fazla dayanıklı.



Ekran



Günümüzde akıllı telefonlarda neredeyse bir standart haline gelen OLED teknolojisi, maalesef yeni nesil iPhone 8 Plus"da da kullanılmamakta. Bunun yerine iPhone 7 Plus"da kullanılan 5.5 inçlik Retina HD (FullHD 1080P) ekran, iPhone 8 Plus"da biraz daha iyileştirilerek HDR desteğine kavuşturulmuş.







Tanıtımda bahsedildiği üzere 3D Touch teknolojisini de destekleyen iPhone 8 Plus ekranı, oldukça geniş renk gamutu sayesinde renklerin en canlı haliyle görüntülenebilmesine imkan tanıyor.



İşlemci, RAM ve depolama alanı



Donanım anlamında oldukça geliştirilen iPhone 8 Plus, bir önceki nesil iPhone 7 Plus gibi 3 GB belleğe (RAM) ile gelmesine karşın yeni bir yonga setine, yani 6 çekirdekli (4 tanesi düşük güç tüketimli Mistral ve 2 tanesi üst seviye performans sunan Monsoon) Apple A11"e sahip.







Yeni Apple A11 yonga seti iPhone 7 serisinde yer alan A10 Fusion"a göre tek çekirdek ile yüzde 25, çoklu çekirdekte yüzde 70"e varan performans artışı sunuyor. Grafik tarafında da ise yüzde 30"luk bir performans artışı vaat eden Apple A11, ayrıca A10"a göre neredeyse yüzde 50 daha az enerji tüketiyor.



Depolama anlamında 32, 128 ve 256 GB seçenekleri sunan bir önceki nesil iPhone 7 Plus"dan farklı olarak iPhone 8 Plus, 64 GB ve 256 GB olmak üzere iki farklı depolama alanı seçeneğine sahip.



Kamera



Şüphesiz iPhone 8 Plus"da ki en çarpıcı iyileştirmeler kamera tarafında yapılmış olsa gerek. Zira iPhone 7 Plus"da kullanılan ve birçok kullanıcıyı fazlasıyla memnun eden kamera sensörleri, iPhone 8 Plus"da daha da iyileştirilmiş.







iPhone 8 Plus"da bulunan kamera sensörleri, bir önceki nesil iPhone 7 Plus"da ki gibi 12 megapiksel çözünürlüğe ve f/1.8 - f/2.8 diyafram değerlerine sahip olsalar da Apple A11 yonga setinin içerisinde yer alan yeni görüntü sinyal işlemcisi ile çok daha iyi bir hale geliyorlar.



Zira yeni Apple A11 yonga seti içerisindeki görüntü sinyal işlemcisi, iPhone 8 Plus"ın düşük ışık koşullarında çok daha iyi çekim yapabilmesine ve yüksek çözünürlüklü video kaydı (4K çözünürlükte 60 fps) gerçekleştirebilmesine imkan tanıyor.







Ayrıca artırılmış gerçeklik alanında da çok başarılı olan iPhone 8 Plus ile birlikte Apple, Portrait Lighting isimli yeni bir özelliği de kullanıma sunuyor. Bu özellikle beraber kullanıcılar bokeh efekti (gelişmiş odaklama) konusunda çok daha başarılı işlere imza atabilecek.



Batarya



Apple, iPhone 8 Plus batarya kapasitesini tam olarak açıklamasa da iPhone 7 Plus (2900 mAh) ile yaklaşık aynı pil ömrünün sunulduğunu belirtiyor. Kablosuz bağlantı üzerinden 21 saate kadar, internet içinse 13 saate kadar kullanım süresinden bahsediliyor. iPhone 8 Plus"ın iPhone 7 Plus"dan farklı olarak kablosuz şarj desteğine sahip olduğunu belirtmeden geçmeyelim.



Sonuç



Bir önceki nesil iPhone 7 Plus"a göre (değiştirilmiş arka yüzeyi saymazsak) donanım odaklı iyileştirmeler sunan iPhone 8 Plus, teknolojiyi yakından takip eden ve güncel iPhone yeniliklerinden faydalanmak isteyen kullanıcılar için gayet iyi bir tercih olacaktır.