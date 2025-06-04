İpek Kıraç kimdir, kaç yaşında? İnan Kıraç'ın kızı İpek Kıraç ne iş yapıyor?

Türkiye'nin önde gelen ailelerinden Koç ailesinin genç nesil üyelerinden biri olan İpek Kıraç, iş dünyasındaki aktif rolü ve toplumsal faydaya yönelik girişimleriyle adından sıkça söz ettiriyor. Eğitimden hayvan haklarına uzanan geniş bir yelpazede sosyal sorumluluk çalışmalarına imza atan Kıraç'ın, babası İnan Kıraç'ın izini sürdüğü biliniyor. Kamuoyunda sıkça araştırılan sorular arasında ise "İpek Kıraç kimdir, kaç yaşında?" ve "İpek Kıraç ne iş yapıyor?" başlıkları yer alıyor. Peki, İpek Kıraç kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte, İpek Kıraç ile ilgili öne çıkan bilgiler…

İPEK KIRAÇ KİMDİR?

Koç ailesinin genç ve vizyoner temsilcilerinden biri olan İpek Kıraç, iş dünyasındaki aktif rolü ve sosyal projelere verdiği destekle öne çıkan bir isimdir. 1984 yılında dünyaya gelen İpek Kıraç, Suna Kıraç ve İnan Kıraç çifti tarafından küçük yaşta evlat edinilmiştir. Suna ve İnan Kıraç'ın biyolojik çocuğu olmamakla birlikte, çiftin özveriyle büyüttüğü ve ailelerinin bir parçası olarak sevgiyle yetiştirdiği kızlarıdır.

İpek Kıraç kimdir, kaç yaşında

İpek Kıraç, lisans eğitimini Amerika Birleşik Devletleri'nde Brown Üniversitesi'nde biyoloji üzerine tamamlamıştır. Daha sonra Sabancı Üniversitesi'nde biyoteknoloji alanında yüksek lisans yapmıştır.

İpek Kıraç, iş hayatına Koç Topluluğu'na bağlı Sirena Marine'de yönetici olarak adım atmıştır. Kendi liderliğinde şirket, lüks yat üretimi ve ihracatında önemli bir başarıya ulaşmıştır. Şirketi kısa sürede global pazarda rekabetçi konuma taşımıştır.

İnan Kıraç'ın kızı İpek Kıraç ne iş yapıyor

Ayrıca, eğitim alanındaki duyarlılığıyla da tanınan Kıraç, "Suna'nın Kızları" projesiyle toplumsal cinsiyet eşitliği ve kız çocuklarının eğitimi konularında önemli çalışmalar yürütmektedir. Eğitim reformuna yönelik faaliyet gösteren Eğitim Reformu Girişimi (ERG) gibi oluşumları da desteklemektedir.

İpek Kıraç, Koç Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyesi olmasının yanı sıra, sağlık, eğitim ve hayvan hakları gibi konularda birçok sivil toplum kuruluşuna da destek vermektedir. Ayrıca Koç Holding bünyesindeki çeşitli sosyal sorumluluk projelerinde de aktif rol üstlenmektedir.