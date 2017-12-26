Ipard Iı 3'üncü Başvuru Çağrı Dönemi

Elazığ'da IPARD II 3'üncü başvuru çağrı dönemi tanıtım toplantısı yapıldı.



Elazığ Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) tarafından IPARD II 3'üncü başvuru çağrı dönemi tanıtım toplantısı düzenlendi. TKDK İl Koordinatörlüğünde yapılan program desteklenen yatırımların sinevizyon gösterisi ile başladı.



TKDK'nın çalışmaları ile birlikte sahada sonuç alındığını belirten AK Parti Elazığ Milletvekili Metin Bulut, "TKDK sahaya indiği anda itibaren sahada canlılık ve hareketlilik hissediliyor. Elazığ'da bunu en iyi şekilde yapan illerden bir tanesi oldu. Geçen dönem yatırımlarda kanatlı hayvana yatırım daha fazla oldu ama biz istiyoruz ki kırsalda olan kırsal turizmde, beside, süt inekçiliği de desteklensin" dedi.



TKDK yatırımlarında ürün çeşitliliğinin artırılmasının önemli olduğunu dile getiren AK Parti Elazığ Milletvekili Tahir Öztürk, "TKDK sadece kanatlı hayvan değil besicilik, süt inekçiliği, arıcılık yatırımlarında çeşitlenmesi önemli. TKDK hükümetimizin Avrupa Birliği ile yapmış olduğu bir sözleşmedir. Bu yatırımların bir kısmının kaynağı Avrupa Birliği kaynaklarıdır. TKDK'nın gayretli çalışan bir ekibi var. Amacımız ülkemize ekonomik katkılarda bulunmak" şeklinde konuştu.



2013 yılında yapılan 9. çağrı ilanıyla birlikte Elazığ'da proje kabulüne başlandığını aktaran TKDK İl Koordinatörü İbrahim Sertaç Yılmaz, "Bizden önce 8 tane proje çıkmıştı. Biz 9. Projede sisteme dahil olmamıza rağmen IPART I dönemi boyunca çıkılan 15 çağrıda 230 tane proje ile sözleşme imzaladık. Bu projelerde kurumlara ödediğimiz hibe tutarı 170 milyon TL. Kısa zamanda yakaladığımız bu başarımızla 42 il koordinatörlüğü arasında IPART I dönemini 3. sırada tamamladık" ifadelerini kullandı.



IPART II dönemine 319 tane proje aldıklarını vurgulayan Yılmaz, "Bunun 64 tanesi ile sözleşme imzaladık. Bu 64 tane projeye toplamda yaklaşık 60 milyon TL'lik hibe tutarı ödenecek. Bunun 3 milyon TL'sini hibe tutarı olarak bu sene içerisinde ödedik. Geriye kalan 56 Milyon TL'lik rakam yılsonuna kadar ödenmiş olacak. Birinci ve ikinci çağrıda toplam ödeyeceğimiz hibe tutarı 83 Milyon TL" diye kaydetti.



Programa Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, AK Parti Elazığ Milletvekilleri Tahir Öztürk ve Metin Bulut, AK Parti Elazığ İl Başkanı Ramazan Gürgöze, TKDK İl Koordinatörü İbrahim Sertaç Yılmaz katıldı. - ELAZIĞ