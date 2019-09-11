iOS 13 ne zaman geliyor? Apple, iOS 13 çıkış tarihini açıkladı!

11.09.2019 07:57

Apple, dün Steve Jobs Salonu'nda yılın beklenen tanıtımını gerçekleştirdi. Herkesin özellikle beklediği modeller ise iPhone 11 idi. Üç farklı modelin tanıtımı ile birlikte kullanıcılar, iOS 13 güncellemesinin çıkış tarihini de merak etmeye başladılar. Apple, tanıtımdan sonra iOS 13 ne zaman geliyor sorusuna sitesinden cevap verdi. Peki, iOS 13 hangi cihazlara gelecek?

IOS 13 NE ZAMAN GELİYOR?

Apple internet sitesinden yaptığı açıklama ile iOS 13'ün 19 Eylül tarihinde uyumlu tüm iPhone modellerine geleceği resmen duyurulmuş oldu. Fakat iPad modelleri için iOS 13 güncellemesi 30 Eylül'de yüklenebilecek. Aynı tarihte iOS 13.1 sürümü de iPhone modelleri için çıkmış olacak.

IOS 13 GÜNCELLEMESİ ALACAK TELEFONLARIN TAM LİSTESİ

iPhone Xs

iPhone Xs Max

iPhone XR

iPhone X

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone 7

iPhone 7 Plus

iPhone 6s

iPhone 6s Plus

iPhone SE