iOS 13 ne zaman geliyor? Apple, iOS 13 çıkış tarihini açıkladı!
Apple, dün merakla beklenen iPhone 11 modellerini ve birçok farklı cihaz tanıtımı yaptı. Aynı zamanda yakında çıkacak olan iOS 13'ü de tanıttı. Şimdi iPhone kullanıcıları iOS 13 ne zaman çıkacak merak ediyorlar. Peki, iOS 13 hangi cihazlara yüklenebilecek? İşte Apple iOS 13 çıkış tarihi...
Apple, dün Steve Jobs Salonu'nda yılın beklenen tanıtımını gerçekleştirdi. Herkesin özellikle beklediği modeller ise iPhone 11 idi. Üç farklı modelin tanıtımı ile birlikte kullanıcılar, iOS 13 güncellemesinin çıkış tarihini de merak etmeye başladılar. Apple, tanıtımdan sonra iOS 13 ne zaman geliyor sorusuna sitesinden cevap verdi. Peki, iOS 13 hangi cihazlara gelecek?
IOS 13 NE ZAMAN GELİYOR?
Apple internet sitesinden yaptığı açıklama ile iOS 13'ün 19 Eylül tarihinde uyumlu tüm iPhone modellerine geleceği resmen duyurulmuş oldu. Fakat iPad modelleri için iOS 13 güncellemesi 30 Eylül'de yüklenebilecek. Aynı tarihte iOS 13.1 sürümü de iPhone modelleri için çıkmış olacak.
IOS 13 GÜNCELLEMESİ ALACAK TELEFONLARIN TAM LİSTESİ
iPhone Xs
iPhone Xs Max
iPhone XR
iPhone X
iPhone 8
iPhone 8 Plus
iPhone 7
iPhone 7 Plus
iPhone 6s
iPhone 6s Plus
iPhone SE