İos 11 Çıkış Tarihi Belli Oldu!

Apple, 12 Eylül'de yeni kampüsünde gerçekleştirdiği iPhone 8 ve X etkinliği kapsamında firmanın mobil işletim sistemi olan iOS 11'in çıkış tarihini duyurdu.



iOS 11 Çıkış Tarihi



Apple'ın yeni kampüsü olan Apple Park'da 12 Eylül'de Steve Jobs konferans salonunda gerçekleştirilen etkinlik kapsamında iPhone 8 ve X duyuruldu. Aynı zamanda firma, bu cihazların işletim sistemi olan iOS 11'inde çıkış yapacağı tarihi duyurdu.



iOS 11, 19 Eylül'de global olarak çıkışını gerçekleştirecek.



iOS 11'in çıkacağı cihazlar hangileri ?



Apple, her sene olduğu gibi yeni cihazların duyurulması ile birlikte teknolojinin gerisinde kalan cihazlardan desteği keserek, yeni işletim sistemlerini bu cihazlara sunmuyor.



İşte iOS 11'in destekleneceği cihazlar:



iPhone: 5s, 6, 6 Plus, 6s, 6s Plus, SE, 7, 7 Plus



iPad: 5th jenerasyon (2017); Mini 2, 3 and 4; tüm Air ve Pro modelleri



iPod Touch: 6th jenerasyon (2015)