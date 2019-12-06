İNYA, Travel Turkey İzmir Fuarı'nda ilgi odağı oldu

06.12.2019 09:22 | Son Güncelleme: 06.12.2019 09:27

Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş'in yoğun çalışmaları ile kurulan ve kısa zamanda iç ve dış pazarların ilgi odağı olan İNYA markası fuar ve organizasyonlarda boy göstermeye devam ediyor.



Son olarak İzmir International Fuar Alanında açılan ve ülkenin çeşitli yerlerinden tanıtım stantlarının yer aldığı Travel Turkey İzmir Fuarı'nda ürünlerini sergileyen İNYA ziyaretçi akınına uğradı. Germencik Belediyesi ve tarımsal kalkınma kooperatiflerinin iş birliği ile üretilen ve İNYA markası altında sunulan zeytinyağı, kuru incir, zeytinyağlı ve kekikli sabun, incir ve zeytin çiçeği kolonyası gibi ürünler fuar alanında ziyaretçiler tarafından büyük ilgi gördü.



İNYA standına ziyarette bulunan Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, "İNYA projesi ilçemizin kader projesidir demiştik. Memleketimiz için hayatımızdan, vaktimizden, ailemizden feragat ederek gündüz gece çalışarak İNYA markamızı ortaya çıkardık ve büyük ilgi gördük. Biz bu yola çıkarken önce üreticimiz, çiftçimiz kazanacak, ürünü yok pahasına gitmeyecek, emeğinin karşılığını alacak demiştik. İNYA kooperatifler aracılığı ile doğrudan üreticiden ürün alıyor ve dünyaya ulaştırıyor. Kar odaklı, ticari bir marka değiliz. İNYA üreticimizin emeği ve Germencik'imizin zenginliğinin somutlaşmış halidir. Tüm fuar ve organizasyonlara katılıp bu değerler ışığında İNYA'yı bir dünya markası haline getireceğiz. Gösterilen ilgiden dolayı tüm ziyaretçilere teşekkür eder, saygılarımı sunarım" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA