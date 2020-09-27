İnternetten öğrenerek yetiştirdiği kudret narını yurt dışına satıyor
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İnternetten öğrenerek yetiştirdiği kudret narını yurt dışına satıyor

27.09.2020 14:13 | Son Güncelleme: 27.09.2020 14:18
İnternetten öğrenerek yetiştirdiği kudret narını yurt dışına satıyor

Kocaeli'nde yaşayan Necmi Altındeğer, kendi imkanlarıyla yetiştirdiği kudret narını, internet üzerinden Amerika, Almanya ve Kanada'ya satıyor.

Kocaeli'nde yaşayan Necmi Altındeğer, kendi imkanlarıyla yetiştirdiği kudret narını, internet üzerinden Amerika, Almanya ve Kanada'ya satıyor.

Karamürsel ilçesinde balcılık yapan Necmi Altındeğer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 15 yıldır kudret narı yetiştiriciliği ile de uğraştığını ve bahçesinde yetiştirdiği ürünlerin iç ve dış piyasada yoğun talep gördüğünü söyledi.

Kudret narının şifalı ve faydalı bir meyve olduğunu belirten Altındeğer, "Kudret narıyla ilgili internetten ve kitaplardan araştırma yaptım. Dünyaca kanıtlanmış bilimsel verilere göre, 'acayip elma' ve 'papara' diye de adlandırılıyor. Kabakgiller ailesine mensup. Genellikle sonbaharda toplanır. Alternatif tıp içerisinde kendine önemli bir yer bulan, iyileştirici yönleri ortaya çıktıkça her ülke için vazgeçilmezler arasında yer alan kudret narını Karamürsel'de yetiştiriyorum." diye konuştu.

Altındeğer, kudret narının yüksek oranda E vitamini ve kaliteli protein içerdiğine vurgu yaparak, "Balcılık yaptığım için kudret narını zeytinyağlı, ballı ve macun haline getirilip dükkanımda satıyorum. Yurt dışı ve yurt içinde insanlar yoğun ilgi gösteriyor. İnternet üzerinden satışlar yaparak ürünlerimi Amerika, Almanya ve Kanada ile Türkiye'de bütün illere kargoyla gönderiyorum.

Kudret narı ham olarak 3 tanesi 10 liraya, marmelat halinde ise 20-100 liraya kadar alıcı buluyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Melih Palas

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