Inter, İtalya Serie A'da şampiyonluğa çok yakın
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Inter, İtalya Serie A'da şampiyonluğa çok yakın

Inter, İtalya Serie A'da şampiyonluğa çok yakın
Anadolu Ajansı / Barış Seçkin - Haberler | Spor

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 34. haftasında Inter, deplasmanda Crotone'yi 2-0 yendi.

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 34. haftasında Inter, deplasmanda Crotone'yi 2-0 yendi.

Crotone'deki Ezio Schida Stadı'ndaki mücadelede şampiyonluğun favorisi Inter ile ligin dibine demir atmış konumdaki Crotone kozlarını paylaştı.

Maçın ilk yarısında konuk takım gole yaklaşsa da eşitliği bozamadı ve ilk yarıda gol sesi çıkmadı.

İkinci yarının 69. dakikasında Inter, Christian Eriksen ile aradığı golü buldu: 1-0.

90+2. dakikada konuk takım, Faslı oyuncusu Achraf Hakimi ile farkı 2'ye çıkardı: 2-0.

Bu gol aynı zamanda maçın skorunu tayin etti ve Inter, zayıf rakibini 2-0 yenerek 82 puanla liderliğini sürdürdü. 18 puanla ligin son basamağında yer alan Crotone'nin ise matematiksel olarak küme düşmesi kesinleşti.

Inter, bu galibiyetle 34. hafta müsabakasını henüz oynamamış olan en yakın rakibi 68 puanlı Atalanta'nın 14 puan önünde yer aldı. Sezonun bitimine 4 hafta kala büyük avantaj yakalayan Inter, Atalanta'nın yarın Sassuolo karşısında kazanamaması durumunda ligdeki 19. şampiyonluğunu ilan edecek.

Diğer yandan, 34. haftada bugün oynanan diğer maçta Hellas Verona, Spezia ile 1-1 berabere kaldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Seçkin

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