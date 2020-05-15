Inter, Barcelona'yı Geriden Gelerek Deviriyor
Nisan 2010'da oynanan Şampiyonlar Ligi yarı final turu ilk maçında Inter kendi evinde, geriye düştüğü maçta Wesley Sneijder, Maicon ve Diego Milito'nun golleriyle maçı domine ederek kendi evinde Barcelona'yı 3-1 mağlup ediyor.
15.05.2020 17:10 | Son Güncelleme: 15.05.2020 17:13
Nisan 2010'da oynanan Şampiyonlar Ligi yarı final turu ilk maçında Inter kendi evinde, geriye düştüğü maçta Wesley Sneijder, Maicon ve Diego Milito'nun golleriyle maçı domine ederek kendi evinde Barcelona'yı 3-1 mağlup ediyor.
Kaynak: Dugout