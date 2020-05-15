Inter, Barcelona'yı Geriden Gelerek Deviriyor Nisan 2010'da oynanan Şampiyonlar Ligi yarı final turu ilk maçında Inter kendi evinde, geriye düştüğü maçta Wesley Sneijder, Maicon ve Diego Milito'nun golleriyle maçı domine ederek kendi evinde Barcelona'yı 3-1 mağlup ediyor.

Nisan 2010'da oynanan Şampiyonlar Ligi yarı final turu ilk maçında Inter kendi evinde, geriye düştüğü maçta Wesley Sneijder, Maicon ve Diego Milito'nun golleriyle maçı domine ederek kendi evinde Barcelona'yı 3-1 mağlup ediyor. Kaynak: Dugout