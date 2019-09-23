23.09.2019 10:44

15 Eylül tarihleri arasında 88'inci kez dev buluşmaya sahne olan ve İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde İZFAŞ tarafından düzenlenen İzmir Enternasyonal Fuarı'nda gerçekleşen Intel ESL Türkiye Şampiyonası'nın kazananları belli oldu.

Çekişmeli karşılaşmalar ve binlerce oyuncunun katıldığı etkinliğin son günü İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer'in katılımıyla açıldı. Intel ve ESL'in iş birliğiyle hayat bulan organizasyonda Monster Notebook, Mercedes ile Teknosa'nın sponsor olduğu Intel ESL Türkiye Şampiyonası'nda ilk gün oynanan Dota 2 Final karşılaşmasında Regnant Esports, rakibi Kamikaze'yi 3-0'la geçerek kupayı kaldırdı.

İkinci gün ise ilk kez gerçekleşen ve Türkiye'nin en fenomen olmuş yayıncı ve esporcu isimlerinin yer aldığı şov maçı ve ardından oynanan Taktik Savaşları Karşılaşması Kasım "Holythoth" Polat'ın birinciliğiyle sona erdi.

CS: GO'DA ŞAMPİYON SANGAL ESPORTS

Rekabetin üst düzeyde olduğu ve seyircilerin heyecanla izlediği CS: GO yarışmasının finalinde Arena Bulls'u 2-1 mağlup eden Sangal Esports şampiyonluk ipini göğüsledi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer sahneye şampiyona kupasıyla çıkarken, salonu dolduran iki binin üzerindeki izleyiciye ve ekranlarının başındaki tüm esporseverlere, "Bu bir oyun değil, bu bir elektronik spor. İnsanlık bu hikayeyi yeniden keşfedecek" dedi. Soyer, gelecekte ESL ile daha büyük etkinliklere ev sahipliği yapmak istediklerini ekleyerek emeği geçen tüm sponsor ve kurumlara teşekkür etti.

Esporculara kupayı Intel Türkiye Perakende Satış Direktörü Koray Yıldız ve Pazarlama Müdürü Pınar Dülgerler takdim ederken, finalin en değerli oyuncusu seçilen, Doğukan "qRaxs" Balaban'a ödülünü Monster Notebook'un kurucusu ve CEO'su İlhan Yılmaz, hediye çekini de Teknosa adına Tedarik Zinciri Genel Müdür Yardımcısı Doğa Oran verdi.

ALANDA 17 BİN ZİYARETÇİYİ AĞIRLADI

Oyun dünyasından, Pintipanda, Zeon, Levo, Miafitz, Eastergamers, Pqueen gibi otuza yakın fenomen ve esporcu ismin hayranlarıyla buluştuğu festivalde, katılımcılar ödüllü yarışmalar, VR deneyimi, ödüllü fiziksel aktiviteler, ralli simülasyonları, PC deneyim alanı, Cosplayer gösterileri gibi farklı aktiviteler katılımcılardan yoğun ilgi gördü. Hem internet hem televizyondan canlı olarak verilen INTEL ESL Şampiyona'sını dört gün boyunca milyonlarca oyunsever takip etti. Alanda ise 17 bin ziyaretçi bir yandan maçları seyrederken bir yandan fuar alanında INTEL, Monster Notebook, Teknosa ve diğer oyun standlarında keyifli vakit geçirdi.

Kaynak: DHA