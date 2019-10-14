İnsan Hakları ile ilgili bilgilendirme toplantısı yapıldı

14.10.2019 11:11

Malatya'nın Hekimhan İlçesi Anadolu Lisesinde, İnsan Hakları ile ilgili bilgilendirme toplantısı yapıldığı bildirildi.



Hekimhan Anadolu Lisesi yöneticileri tarafından okul öğrencilerine İnsan Haklarıyla ilgili bilgilendirme toplantısında, İnsan Hakları ile ilgili yasal mevzuatlar da dile getirildi.



Soru cevap bölümünün de yer aldığı İnsan Hakları ile ilgili bilgilendirme eğitimine, İlçe Kaymakamı Ahmet Özdemir, İnsan Hakları Kurulu Üyeleri, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, okul yöneticileri, öğretmen ve öğrenciler katıldı. - MALATYA

Kaynak: İHA