İnşaat alanında erkek cesedi bulundu

KAHRAMANMARAŞ'ta, inşaatın yanında erkek cesedi bulundu. Üzerinden kimlik çıkmayan kişinin kesin ölüm nedeni, otopsiyle belirlenecek.

Olay, sabah saatlerinde merkez Onikişubat ilçesinin Akif İnan Mahallesi'ndeki apartman inşaatının yanında meydana geldi. İddiaya göre, sabah inşaata gelen işçiler, bir kişinin yerde hareketsiz yattığını gördü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Üzerinden kimlik çıkmayan, 30 yaşlarındaki kişiyi kontrol eden sağlık görevlileri, öldüğünü belirledi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından kimliği belirsiz kişinin cansız bedeni, Adli Tıp Kurumu morguna götürülürken, kesin ölüm nedeninin burada yapılacak otopsi sonunda otaya çıkacağı belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ömer KOÇ