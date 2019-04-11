İnovasyon Avcıları Türk Firmasını Seçti

İş dünyasının nobeli olarak tanımlanan ve en prestijli iş ödülleri olarak bilinen 'World Quality Commitment' ödülünü inovasyon ve mükemmelliyetçilik dalında ilk kez bir Türk firması Almediko aldı.

33 yıldır düzenli olarak verilen uluslararası bu ödül organizasyonunda, 118 ülkeden katılan şirket temsilcileri, sunulan adaylar için oylarını belirliyor. Tüm dünyadaki global şirketlerin arasında yapılan ödül töreninde, bu yıl diğer aday kurumları eleyen Almediko birinci oldu. Ödül geçtiğimiz hafta Paris'te düzenlenen törenle Almediko Genel Müdürü Ümit Güneş'e takdim edildi. "Yenilik ve Mükemmellik'te Uluslararası Kalite Yönetimi Altın Kategori" dalında alınan ödüllerin kıstası; "İnsanlığa fayda sağlayan inovatif ürünler geliştirmek, sektörlerinde sürdürülebilir ve yenilikçi çalışmalar yapmak."

Lider kurumlara veriliyor

Sürdürülebilir büyüme konularında uzman uluslararası kuruluş Business Initiative Directions (BID) tarafından sektöründe lider kurumlara verilen ödül "İnnovasyon avcıları" tarafından gösterilen adaylar arasından seçiliyor. Adaylardan habersizce yapılan seçimler ve gizli incelemeler sonucunda birinci belirleniyor. Dünyanın en önemli kalite ödüllerinden biri olarak bilinen "World Quality Commitment" yer aldığı sektöründe kalite ve inovasyonu temel prensip edinen lider kuruluşları teşvik etmek amacıyla her yıl Paris'te düzenleniyor. Sektörlerinde sürdürülebilir ve yenilikçi çalışmalar yapan kurumlara veriliyor.

Kaliteyi uluslararası platforma taşıyabilmek

Dünyada 29 ülkede yerlerini aldıklarına işaret eden Almediko Health Care Genel Müdürü Ümit Güneş, "Kaliteli bir hayat ve sağlıklı yaşlanabilmek adına yenilikçi yöntemler geliştirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi ile yapmış olduğumuz ortak Ar-Ge ve üretim çalışmalarımız ile çalışma ahlakımız ve güvenilirliğimiz, sürdürebilir ve mükemmel üretim politikamızla dünyada 29 ülkede yerimizi aldık. Yeni inovatif buluşlar ile kaliteli ürünler oluşturduğunuzda tüm dünyanın bize doğru koştuğunu gördük. Bunun en iyi örneği olduğumuzu düşünüyoruz. Bu bizi daha fazla hırslandırıyor ve geleceğe daha fazla yatırımlar yapmamız için teşvik ediyor. Kalite ve mükemmelliğe olan bağlılığımızı uluslararası platforma taşıyabilmek ve karşılığında mükafatlandırılmak gurur verici" diye konuştu.

Kalite, sürekli gelişim ve sürdürebilirlik anlayışı

Ödül organizasyon komitesinden Jose E. Pietro ise "118 ülkeden çeşitli sektörlerden oluşan Uluslararası Aday Belirleme Komitesi oylarıyla ve İspanya Teknik Üniversitesi yetkililerince Almediko Health Care bu ödüle hak kazandı. Kalite, sürekli gelişim ve sürdürebilirlik anlayışıyla insanlığa fayda sağlayan inovatif ürünleri geliştirip üreten bir firma olarak uluslararası platformda vasıf kazandı ve birinciliği elde etti" dedi.

Dünyada muadili olmayan ürünler geliştiriyor

1999 yılında ilaç sektöründe üretim ve dış ticaret şirketi olarak kurulan Almediko Health Care, hemoroid ve anal fissür hastalarının şikayetlerini azaltmak ve ortadan kaldırmak üzere tasarlanmış ürünler ile böbrek yetmezliği, tırnak batması, dishidrotik egzama ve gastrointestinal bozukluklar için tamamen kendi geliştirdiği dünyada muadili olmayan ürünler geliştiriyor ve üretiyor. 29 ülkeye pazarlanan bu ürünlerin AR-GE ve üretim faaliyetleri Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesinde gerçekleştiriliyor. Ulusal ve uluslararası piyasada sürekli pazar payını arttıran, sanayi ve üniversite birlikteliği ile pazar ihtiyaçlarına farklı çözümler bularak pazara öncülük eden Almediko, madde ve sıvı analiz laboratuvar hizmetlerini Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Çözelti Laboratuvarıyla ortak bir proje kapsamında sürdürüyor. - İZMİR

Kaynak: İHA