İngiltere'ye insan kaçakçılığı yapan bir çete üyesi tespit edildi
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İngiltere'ye insan kaçakçılığı yapan bir çete üyesi tespit edildi

İngiltere'ye Fransa üzerinden kaçak olarak göçmen götüren çetenin üyesi haftalar süren araştırma sonrası tespit edildi.

İngiltere'ye insan kaçakçılığı yapan bir çete üyesi tespit edildi
05.09.2020 16:08 | Son Güncelleme: 05.09.2020 16:36

İngiltere'ye Fransa üzerinden kaçak olarak göçmen götüren çetenin üyesi haftalar süren araştırma sonrası tespit edildi.

Daily Mail'in haberine göre Fransa'nın Manş Denizi kıyısındaki Calais kenti üzerinden İngiltere'ye göçmen kaçakçılığı yapan kişi tespit edildi. Daily Mail, haftalar süren araştırmalar sonucu kişinin tespit edildiğini duyurdu. Kaçakçılık yapan kişinin İranlı olduğu belirtilirken, söz konusu kişinin kimliği fotoğraflar aracılığıyla ortaya çıkarıldı. Göçmen botunda görüntülenen kaçakçının taktığı saat ve aynı kıyafetle çekildiği başka fotoğrafları da basına servis edildi.

FRANSA'DAN İNGİLTERE'YE GÖÇMEN AKINI

Geçen Çarşamba günü 416 göçmenin kaçak şekilde Fransa'dan İngiltere'ye girdiği tespit edildi. Guardian gazetesi, Fransa'dan İngiltere'ye deniz yoluyla kaçak geçişlerde büyük bir artış yaşandığının altını çizdi. Gazetenin haberinde, 2018'de kaçak yolla 500 göçmenin geçiş yaptığı tespit edilirken bu yıl yalnızca Haziran ayında 2 bin göçmenin kaçak geçiş yaptığı duyuruldu.

"GÖÇMENLER FRANSA'DAKİ IRKÇILIKTAN KORKUYOR"

İngiltere İçişleri Bakanı Piri Patel, milletvekilleri ile yaptığı görüntülü toplantıda, son zamanlarda küçük teknelerde Fransa ile İngiltere arasındaki kanaldan tehlikeli yolculuğa teşebbüs eden göçmen sayısının artmasından endişe duyduğunu ifade etmişti. Toplantıya katılan bir milletvekili yaptığı açıklamada "Patel'e mültecilerin Fransa'yı terk edip buraya gelmek için neden bu kadar çaresiz oldukları soruldu. Patel ise bazı mültecilerin Fransa'daki ırkçılığın bir sorun olduğuna inandığını söyledi" ifadelerini kullanmıştı.


Kaynak: DHA

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