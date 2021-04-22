İngiltere'nin en önemli gazetelerinden Mirror, Giroud'nun Fenerbahçe ile anlaştığını iddia etti

Gelecek sezon Avrupa'da sahne almayı hedefleyen Fenerbahçe, problemli pozisyon olan forvet bölgesi için Oliver Giroud'yla temasa geçti. İngiltere'nin en önemli gazetelerinden Mirror iddiayı ortaya atan ilk adres oldu. Sonrasında ada basını, "Süper Lig devi Fenerbahçe, Mesut Özil üzerinden dünyaca ünlü golcü için çalışmalara başladı. Sezon sonu sözleşmesi bitecek Fransız futbolcu bonservissiz olarak Türk ekibine gidebilir" haberleriyle çalkalandı.