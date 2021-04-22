İngiltere'nin en önemli gazetelerinden Mirror, Giroud'nun Fenerbahçe ile anlaştığını iddia etti
Gelecek sezon Avrupa'da sahne almayı hedefleyen Fenerbahçe, problemli pozisyon olan forvet bölgesi için Oliver Giroud'yla temasa geçti. İngiltere'nin en önemli gazetelerinden Mirror iddiayı ortaya atan ilk adres oldu. Sonrasında ada basını, "Süper Lig devi Fenerbahçe, Mesut Özil üzerinden dünyaca ünlü golcü için çalışmalara başladı. Sezon sonu sözleşmesi bitecek Fransız futbolcu bonservissiz olarak Türk ekibine gidebilir" haberleriyle çalkalandı.
Gelecek sezon için ana hedefi Şampiyonlar Ligi olan Fenerbahçe, son 6 haftaya lider Beşiktaş'ın 2 puan gerisinde girdi. Çok büyük aksilik olmazsa Avrupa sahnesinde kendini gösterecek olan Fenerbahçe'nin yeni sezondaki golcüsünü Mesut getirecek.
İLK ÖNCE MİRROR TAŞIDI
Haberi ilk olarak Mirror gazetesi patlattı. İngiltiz gazetesi, "Süper Lig devi Fenerbahçe'nin gelecek sezon için transfer etmek istediği dünya yıldızı golcü için Mesut Özil'i resmen devreye soktuğu ve ikna çalışmalarının çoktan başladı" haberini paylaştı.
YAŞINA RAĞMEN ÇOK ATLETİK
Olivier Giroud, bu sezon İngiliz ekibinin formasıyla çıktığı 26 resmi karşılaşmada 11 kez rakip fileleri havalandırdı.34 yaşındaki futbolcu, bu sezon 14 maçta 708 dakika süre aldığı Premier Lig'de ise 4 gol kaydetti. Giroud, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid'e attığı rövaşata golüyle de jeneriklere geçti.