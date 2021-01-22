Son dakika haber: İtalya'da son 24 saatte koronavirüsten 472 ölüm
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Son dakika haber: İtalya'da son 24 saatte koronavirüsten 472 ölüm

22.01.2021 19:58 | Son Güncelleme: 22.01.2021 20:02
Son dakika haber: İtalya'da son 24 saatte koronavirüsten 472 ölüm

Bir son dakika haberine göre İtalya'da son 24 saatte 13 bin 633 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği ve 472 kişinin daha yaşamını yitirdiği duyuruldu.

İtalya'da son 24 saatte 13 bin 633 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği ve 472 kişinin daha yaşamını yitirdiği duyuruldu. Ülkede toplam vaka sayısı 2 milyon 441 bin 854'e yükseldi.

İtalya'da son 24 saatte 13 bin 633 yeni koronavirüs vakasının tespit edildiği ve 472 kişinin daha virüsten yaşamını yitirdiği açıklandı. Ülkedeki toplam vaka sayısı 2 milyon 441 bin 854'e, toplam can kaybı ise 84 bin 674'e ulaştı. Ülkede toplamda 1 milyon 855 bin 127 kişinin virüsü yenerek iyileştiği ve 502 bin 53 de aktif vaka olduğu bildirildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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