İngiltere'de Moderna aşısının ilk dozu Elle Taylor'a yapıldı
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İngiltere'de Moderna aşısının ilk dozu Elle Taylor'a yapıldı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Dünya
İngiltere'de Moderna aşısının ilk dozu Elle Taylor'a yapıldı

İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, Moderna aşısının ilk dozunun Elle Taylor isimli bir kadına uygulandığını duyurdu.

İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, Moderna aşısının ilk dozunun Elle Taylor isimli bir kadına uygulandığını duyurdu.

İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Moderna aşısının ilk dozunun Elle Taylor isimli bir kadına uygulandığını bildirdi. Hancock, "Birleşik Krallık'ta Moderna aşısının ilk dozunun bakıcı Elle Taylor'a uygulanmasından dolayı çok mutluyum. Harika çalışmaları için herkese teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

82 yaşındaki büyükannesine bakıcılık yapan 24 yaşındaki Elle Taylor'a, Carmarthen'deki West Wales General Hospital'da hemşire Laura French tarafından Moderna aşısının ilk dozu uygulandı. Yerel medyada yer alan habere göre Taylor, "Çok heyecanlı ve çok mutluyum. Büyükannemin bakıcısıyım, bu yüzden aşı olmam benim için çok önemli. Bu sayede ona düzgün ve güvenli bir şekilde bakabilirim" ifadelerini kullandı. Ayrıca Taylor, büyükannesinin ilk doz aşısını aldığını ve ikinci dozunu da cumartesi günü alacağını belirtti.

GALLER'DE BAŞLANACAĞINI DUYURMUŞTU

Hancock daha önce yaptığı açıklamada, Moderna koronavirüs aşısının dağıtımına Galler'de başlanacağını bildirmiş ve her 5 yetişkinden 3'ünün aşılandığını ve bunun 'hayat kurtardığını' belirtmişti.  İngiltere Başbakanı Boris Johnson ise 17 milyon doz sipariş edildiğini bildirmişti.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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