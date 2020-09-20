İngiltere'de Kovid-19 testi pozitif çıkan ve evinde izole olmayanlara yüksek para cezası gündemde
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İngiltere'de Kovid-19 testi pozitif çıkan ve evinde izole olmayanlara yüksek para cezası gündemde

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, ülkede yeni tip koronavirüs(Kovid-19) testi pozitif çıkanların kendilerini evinde izole etmelerinin "yasal bir zorunluluk" haline getirileceğini ve bu kurala uymayanlara 10 bin sterline kadar para cezasının verilebileceğini duyurdu.

İngiltere'de Kovid-19 testi pozitif çıkan ve evinde izole olmayanlara yüksek para cezası gündemde
20.09.2020 01:37 | Son Güncelleme: 20.09.2020 01:40

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, ülkede yeni tip koronavirüs(Kovid-19) testi pozitif çıkanların kendilerini evinde izole etmelerinin "yasal bir zorunluluk" haline getirileceğini ve bu kurala uymayanlara 10 bin sterline kadar para cezasının verilebileceğini duyurdu.

Başbakan Boris Johnson, Kovid-19 vakalarındaki ciddi artış nedeniyle aldıkları yeni önlemleri görmezden gelenlerin çok sert cezalarla karşılaşacağı uyarısında bulundu.

Alınan yeni önlemler kapsamında, test sonucu pozitif çıkanların 28 Eylül'den itibaren kendilerini evinde izole etmelerinin "yasal bir zorunluluk" olacağı ve kurallara uymayanlara 1000 sterlin (yaklaşık 9700 lira), ihlalin tekrarlanması durumunda ise 10 bin sterline kadar para cezası kesilebileceği açıklandı.

Hükümetten yapılan açıklamada ise, kendilerini izole etmek zorunda kalan ve evde çalışma imkanı olmayan düşük gelirlilere de 500 sterlin destek sağlanacağı bildirildi.

Son 4 ayın en yüksek vaka sayısı açıklanmıştı

Avrupa'da Kovid-19'dan en çok ölümün görüldüğü İngiltere'de vaka sayısı ağustos ayından itibaren yükselişe geçmişti.

Ülkede önceki gün 4 bin 422 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasına rastlanırken, son 4 ayın en yüksek vaka sayısı kaydedilmişti.

Ülkenin kuzeyindeki Northumberland, Kuzey ve Güney Tyneside, Newcastle-upon-Tyne, Gateshead, Sunderland ve Durham bölgelerinde artan vakalar nedeniyle cuma günü yeni kısıtlamalar uygulanmaya başlamıştı.

Bu bölgelerde yaşayanların hane halkı dışındakilerle sosyalleşmesinin yasaklandığı, yiyecek sektörünün masada müşteri kabul edemeyeceği ve eğlence sektörü mekanlarının saat 22.00'den sonra kapalı olacağı bilgisi paylaşılmıştı.

Ülkede artan vakalar karşısında 14 Eylül'den itibaren 6'dan fazla kişinin bir araya gelmesi yasaklanmıştı.

Kaynak: AA

AA Editörü - Bilal Acar
Bilal Acar
AA Editörü
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