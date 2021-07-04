İngiltere'de çocuk kaçıran 24 yaşındaki futbolcu Igweani, 4 kurşunla öldürüldü
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İngiltere'de çocuk kaçıran 24 yaşındaki futbolcu Igweani, 4 kurşunla öldürüldü

İngiltere'de çocuk kaçıran 24 yaşındaki futbolcu Igweani, 4 kurşunla öldürüldü
Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor

İngiltere'de 24 yaşındaki futbolcu Odichukumma Kelvin Igweani, geçen hafta iki yaşındaki bir erkek çocuğunu rehin aldı. Futbolcunun evinden çocuğun çığlıklarını duyan 38 yaşındaki komşu Richard Woodcock, çocuğu kurtarmak için eve girmeye çalıştığı sırada futbolcunun silahından çıkan kurşunla öldü. Olay yerine gelen polis şok tabancasıyla futbolcuyu etkisiz hale getirmeye çalıştı ancak başarılı olamadı. Direnen futbolcuya polis dört el ateş ederek etkisiz hale getirdi.

İngiltere'de kan donduran olay. Almanya'da 5. lig takımı Anker Wismar'da top koşturan 24 yaşındaki futbolcu Odichukumma Kelvin Igweani, İngiltere'de polis tarafından öldürüldü. Igweani, İngiltere'deki evinde iki yaşında bir çocuğu rehin aldı.

Çığlıkları duyan 38 yaşındaki komşu Richard Woodcock, çocuğu kurtarmak için eve girmeye çalıştığı sırada futbolcu kendisine ateş edip öldürdü.

İngiltere'de iki yaşında çocuğu rehin alan futbolcu, polis tarafından 4 kurşunla öldürüldü

KOMŞULAR İHBAR ETTİ

Komşuların ihbarı üzerine eve polis girdi. Igweani, eve gelen polise küçük çocuğu kalkan olarak kullandı Polis önce şok tabancası ile kendisini etkisiz hale getirmeye çalıştı.

İngiltere'de iki yaşında çocuğu rehin alan futbolcu, polis tarafından 4 kurşunla öldürüldü

Başarısız olunca, dört el ateş ederek öldürerek etkisiz hale getirdi. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri Igweani ve çocuğu kurtarmaya çalışırken yaraladığı Richard'ın hayatlarını kaybettiğini tespit etti.

İngiltere'de iki yaşında çocuğu rehin alan futbolcu, polis tarafından 4 kurşunla öldürüldü

Olaydan ağır yaralı olarak kurtulan erkek çocuğu hastanede tedavi altına alındı. Çocuğun durumunun ciddiyetini koruduğu belirtilirken olay ile ilgili soruşturma devam ediyor.

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İngiltere'de çocuk kaçıran 24 yaşındaki futbolcu Igweani, 4 kurşunla öldürüldü - Haberler Spor
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