İngiltere Başbakanı Johnson, korona virüs semptomları nedeniyle hastaneye kaldırıldı
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Boris Johnson, İngiltere, 27 Mart, Politika

İngiltere Başbakanı Johnson, korona virüs semptomları nedeniyle hastaneye kaldırıldı

Korona virüse yakalanan ve evinde karantinada bulunan İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın korona virüs semptomlarının devam etmesi üzerine hastaneye kaldırıldığı duyuruldu.

05.04.2020 23:48 | Son Güncelleme: 05.04.2020 23:52
İngiltere Başbakanı Johnson, korona virüs semptomları nedeniyle hastaneye kaldırıldı

Korona virüse yakalanan ve evinde karantinada bulunan İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın korona virüs semptomlarının devam etmesi üzerine hastaneye kaldırıldığı duyuruldu.

Geçtiğimiz 27 Mart'ta korona virüs taşıdığı tespit edilen ve evinden karantina altından bulunan İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın hastaneye kaldırıldığı açıklandı.

Başbakanlık Ofisi Yetkilisi tarafından yapılan açıklamada Başbakan Johnson'ın korona virüs semptomları devam ettiği için hastaneye kaldırıldığı belirtilerek, "Başbakan doktorunun tavsiyesi üzerine bu gece test için hastaneye kaldırıldı" dedi. Açıklamada, "Başbakanın virüs taşıdığı tespit edildikten itibaren geçen 10 gün içinde sürekli korona virüs semptomları devam ettiği için bu bir önlem adımıdır" denildi.

Açıklamada Başbakn Johnson'ın İngiltere Ulusal Sağlık Servisi (NHS) çalışanlarına teşekkür ettiği aktarılarak, "Başbakan, NHS personeline inanılmaz çalışmalarından dolayı teşekkür ediyor ve halkı hükümetin evde kalma, NHS'yi koruma ve hayat kurtarmaya yönelik tavsiyelerine uymaya devam etmesini istiyor" ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan geçtiğimiz Cuma günü sosyal medya hesabı Twitter'dan sağlık durumuna ilişkin açıklama yapan İngiltere Başbakanı Johnson, "Kendimi daha iyi hissediyorum ve 7 günlük izolasyonumu yapmama rağmen ne yazık ki hala bir semptomum var, küçük bir semptom, hala ateşim var" ifadelerini kullanmıştı. - LONDRA

Kaynak: İHA

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