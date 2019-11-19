İngiltere Başbakanı Johnson erken seçim öncesi gücünü boks ringinde denedi
İngiltere Başbakanı Boris Johnson 12 Aralık'ta sandıklarda seçmenin karşısına çıkmadan önce gücünü boks ringinde denediView on euronews.
19.11.2019 21:36 | Son Güncelleme: 19.11.2019 21:36
İngiltere Başbakanı Boris Johnson 12 Aralık'ta sandıklarda seçmenin karşısına çıkmadan önce gücünü boks ringinde denediView on euronews
Kaynak: Euronews.com
Haber Videosu: İngiltere Başbakanı Johnson erken seçim öncesi gücünü boks ringinde denedi