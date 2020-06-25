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İngilizlerin efsane futbolcusu Gascoigne'in kızı Bianca, muhteşem fiziğiyle büyüledi

Spor yaparken kameralara yakalanan İngilizlerin efsane futbolcusu Paul Gascoigne'in kızı Bianca Gascoigne, kusursuz fiziğiyle dikkat çekti.

25.06.2020 19:40 | Son Güncelleme: 25.06.2020 20:00

İngilizlerin efsane futbolcusu Paul Gascoigne'in kızı olan Bianca Gascoigne önceki gün spor yaparken kameralara yakalandı. Güzel fiziğiyle dikkat çeken Bianca, spor kıyafetleriyle ip atlarken görüntülendi.

İngilizlerin efsane futbolcusu Gascoigne'in kızı Bianca, muhteşem fiziğiyle büyüledi

YARIŞMADA FİNALE KALMIŞTI

Bianca Gascoigne, Birleşik Krallık'ın en ünlü reality şov programı olan The Celebrity Big Brother'da yarışmıştı. Yarışmada büyük bir hayran kitlesine sahip olan Bianca, finale kadar çıkmayı başarmıştı.

İngilizlerin efsane futbolcusu Gascoigne'in kızı Bianca, muhteşem fiziğiyle büyüledi

INSTAGRAM'DA 300 BİN TAKİPÇİSİ VAR

Güzelliğiyle babasının ününün gölgesinden çıkan Bianca, aynı zamanda modellik de yapmakta. Sosyal medya paylaşımlarıyla da adından sözettiren güzel modelin Instagram'da 300 binden fazla takipçisi bulunuyor.

İngilizlerin efsane futbolcusu Gascoigne'in kızı Bianca, muhteşem fiziğiyle büyüledi
İngilizlerin efsane futbolcusu Gascoigne'in kızı Bianca, muhteşem fiziğiyle büyüledi
İngilizlerin efsane futbolcusu Gascoigne'in kızı Bianca, muhteşem fiziğiyle büyüledi
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