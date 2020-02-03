İngiliz yatırımcılar EECAN bölgesi için harekete geçiyor

03.02.2020 19:12 | Son Güncelleme: 03.02.2020 19:12

İngiliz yatırımcılar, Türkiye'nin de dahil olduğu 14 ülkeyi kapsayan Doğu Avrupa ve Orta Asya (EECAN) bölgesinin sunduğu ekonomik fırsatlar için harekete geçiyor.

Türkiye'deki İngiliz Ticaret Odası (BCCT), İngiltere Uluslararası Ticaret Ajansı (DIT) iş birliği ile "Doğu Avrupa ve Orta Asya Ağı (EECAN) ve İngiltere" başlıklı bir dizi tanıtım organizasyonuna ev sahipliği yaptı. BCTT, Londra'da da bir ticaret forumu düzenledi.

Etkinlikler kapsamında, İngiliz hükümeti yetkilileri İngiltere'deki işletmelere EECAN'a ihracat veya yatırım yapma konusunda bilgi ve rehberlik sağlayarak, uluslararası ticaret ve yatırımda, EECAN şirketlerinin ilk tercih edilen ortaklar arasında olduğuna vurgu yaptı.

EECAN Bölgesi yükselen bir yıldız

EECAN, Türkiye'nin de dahil olduğu Azerbaycan, Beyaz Rusya, Gürcistan, Ermenistan, Kazakistan, Kırgızistan, Moldova, Moğolistan, Rusya, Tacikistan, Türkmenistan, Özbekistan ve Ukrayna olmak üzere 14 ülkeden oluşuyor.

Bu bölgede büyüyen ekonomilerle birlikte daha yüksek kalitede ürün ve hizmet talebinin artması ve büyümede artışın devam edeceğinin gözlemlenmesi İngiliz yetkilileri harekete geçirdi.

Tanıtım turu çerçevesinde Manchester, Coventry, Oxford ve Londra'da EECAN bölgesinden gelen temsilcilerle, İngiltere'deki işletmeler için stratejik pazarlar olarak ortaya çıkan ileri üretim, teknoloji ve akıllı şehirler, enerji ve sağlık alanlarına odaklanan toplantılar düzenlendi. Toplantılara iş dünyasından 600 kişi katılım gösterdi.

Program, BCCT ev sahipliğinde ve BCCT üyeleri uluslararası hukuk firması Dentons ve HSBC sponsorluğunda Londra'da gerçekleşen "EECAN-İngiltere Ticaret Forumu" ile sona erdi.

Forumda, mevcut ekonomik ortamda, iş fırsatlarını görüşmek ve analiz etmek üzere çeşitli sektörlerden, yatırımcılar, hukuksal ve finansal aracılar, politika yapıcılar ve büyükelçiler gibi kilit oyunculardan oluşan 225 kişi bir araya geldi.

"Türkiye bu pazarlara önemli bir giriş kapısı"

BCCT Başkanı Chris Gaunt, Birleşik Krallık İstanbul Başkonsolosu ve EECAN Ticari Komiseri Judith Slater, Birleşik Krallık Ticari Elçisi Lord Robin Janvrin ve Türkiye'nin İngiltere Büyükelçisi Ümit Yalçın'ın açılış konuşmalarıyla başlayan forumda, EECAN bölgesinde teknolojik yatırımlar ve finansal hizmetlere yönelik iş fırsatları ile Türkiye ve Rusya arasındaki ticarete ilişkin bilgiler sunuldu.

Chris Gaunt, etkinlikteki konuşmasında söz konusu bölgenin birçok ticaret ve yatırım fırsatı sunduğunun altını çizdi.

Türkiye'nin bu pazarlarla ilgilenen firmalar için önemli bir giriş noktası olarak öne çıktığını vurgulayan Gaunt, BCCT'nin bu pazarlara ilişkin sahip olduğu önemli uzmanlık ve bilgi birikimini değerlendirmek istediklerine işaret etti ve EECAN bölgesi ile ilgili projelerde yer almaktan memnuniyet duyacaklarını vurguladı.

Dentons'ın Londra ofisinde gerçekleşen forumda şirket ortaklarından Tamsyn Mileham da yaptığı konuşmasında, bir hukuk şirketi olarak deneyimlerini EECAN bölgesindeki fırsatlarda değerlendirmeyi sabırsızlıkla beklediklerine vurgu yaptı.

Forumda yer alan kuruluşlardan HSBC Türkiye Genel Müdürü Selim Kervancı, HSBC Grubu'nun küresel ağı sayesinde uluslararası ticaret ve sermaye akışlarının yüzde 90'ından fazlasına erişim sağlayarak farklı pazarlarda işlerini büyütmeyi hedefleyen şirketleri desteklediklerini belirtti.

Kaynak: AA