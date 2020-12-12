İngiliz bakandan Türk İHA'larına övgü: Teknolojide geri kaldık
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İngiliz bakandan Türk İHA'larına övgü: Teknolojide geri kaldık

12.12.2020 18:09 | Son Güncelleme: 12.12.2020 18:18
İngiliz bakandan Türk İHA'larına övgü: Teknolojide geri kaldık

Savunma teknolojilerinde geri kaldıklarını söyleyen İngiltere Savunma Bakanı Wallace, Türk İHA ve SİHA'larının sahadaki başarısını örnek gösterdik.

İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, Türkiye'nin yeni nesil İnsansız Hava Araçlarının (İHA) sahada büyük etki yarattığını söyleyerek, Türk Silahlı İnsansız Hava Araçlarının (SİHA) üstünlüğünü örnek gösterdi.

Savunma Bakanı Wallace, İngiliz düşünce kuruluşu Kraliyet Silahlı Kuvvetler Enstitüsünde (RUSI) yaptığı çevirim içi konuşmada, savunma bütçesinin artırılması kararının ardından kaynakların hangi alanlarda kullanılacağına dair açıklamalarda bulundu.

TÜRK, İHA VE SİHA'LARI SAHADA ÜSTÜNLÜK SAĞLADI

Wallace, Türkiye'nin İHA, SİHA Bayraktar TB2 ve hava savunma sistemlerini Suriye, Libya ve diğer yerlerde kullanmasının sahada üstünlük sağladığını vurgulayarak, Türkiye'nin yeni nesil SİHA'larını örnek gösterdi.

Türkiye'nin yeni nesil askeri teknolojilerinin, Suriye ve Libya gibi çeşitli yerlerde etkin olarak kullanıldığına işaret eden Wallace, İHA ve SİHA'ların yüzlerce zırhlı aracı ve hava savunma sistemlerini imha ettiğini vurguladı.

Wallace, Türkiye'nin dünyanın önde gelen yabancı askeri programlara erişiminin engellenmesinin ardından savunma sanayisinde yenilikler yaptığını belirtti.

'İNGİLTERE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİNE LİDERLİK EDEMİYOR' İTİRAFI

Wallace, Türkiye'nin İHA, SİHA'larının İngiltere'nin artık savunma teknolojilerine liderlik edemediğinin örneği olduğunu itiraf etti.

İngiltere'nin savunma teknolojilerinde yeterince yenilik yapmadığına atıfta bulunan Wallace, Türk insansız hava araçlarının "düşmana gerçek zorluklar" yaşatma kapasitesine sahip olduğunu kaydetti.

Wallace, İngiltere'nin, savunma bütçesinin kullanılmasında ve bazı eski askeri programlarda kesinti yapıp yapmama konusunda birtakım zor kararlarla karşı karşıya olduğunu söyledi.

"BAZI ASKERİ OPERASYONLARDAN VAZGEÇEBİLİRİZ"

Bazı askeri programlardan vazgeçebileceklerinin sinyalini veren Wallace, "Bazı zor seçimlerin yine de yapılması gerekecek. Ancak bu seçimler yeni alanlara, yeni ekipmanlara ve yeni çalışma yöntemlerine yatırım yapmamıza izin verecek. Bazen nitelik nicelikten veya mükemmel iyiden önce gelir." dedi.

Wallace, değişen küresel güvenlik sistemine tam olarak nasıl tepki vereceklerini geliştirmek için yaklaşımlarını belirlemek zorunda olduklarını söyleyerek, potansiyel düşmanların değişken, kendilerinin durağan ve öngörülebilir olduğu yorumunu yaptı.

Bakan Wallace, eski askeri teknolojilerin tamamen gereksiz olmadığının altını çizerken, yeni teknolojilerin her zaman işe yaramayabileceğine dikkati çekti. Wallace, savunma bakanlığı politikasının tehdit odaklı, proaktif ve sürdürülebilir hale geldiğini görmek istediğini aktardı.

Ayrıca, Wallace, devam eden savunma projelerini odaklanarak bunları geliştireceklerini ve bu kapsamda askeri istihbaratla iş birliği içinde olacaklarını sözlerine ekledi.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Avam Kamarasında çevrim içi yaptığı konuşmada, ülkesinde savunma bütçesini kısma döneminin artık sona erdiğine dikkati çekerek, savunma bütçesinin 4 yıl süreyle her yıl yüzde 10 artırılacağını bildirmiş, bütçe artışının 4 yıl içinde yaklaşık 16,5 milyar sterlin olacağını açıklamıştı.

Johnson, ek bütçenin uzay, siber savunma ve yapay zeka projelerinde de kullanılacağı bilgisini paylaşmıştı.

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