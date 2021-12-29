ING, video serisi ile finansal okuryazarlığa katkı sağlıyor - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

ING, video serisi ile finansal okuryazarlığa katkı sağlıyor

ING, video serisi ile finansal okuryazarlığa katkı sağlıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

ING Türkiye, Youtube kanalı üzerinden yayınladığı Para Mevzuları video serisi ile kamuoyunu sade bir dilde finans ve bankacılık konularında bilgilendiriyor.

ING Türkiye, Youtube kanalı üzerinden yayınladığı Para Mevzuları video serisi ile kamuoyunu sade bir dilde finans ve bankacılık konularında bilgilendiriyor.

Türkiye'nin lider tasarruf bankası olma vizyonuyla faaliyet gösteren ING Türkiye, içinde bulunduğu topluma karşı sorumluluğunu yerine getiren bir kurum olma gayretiyle ve finansal sağlığı iyileştirmek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. ING, finansal konuların anlaşılmasındaki zorluğun üstesinden gelmek ve finansal okuryazarlığı artırmak amacıyla, finans ve bankacılık konularını herkesin anlayabileceği bir dilde anlatmak üzere ING Türkiye Youtube kanalında Para Mevzuları video serisini yayınlıyor. Birçok farklı uzmanın yer aldığı ve finansal okuryazarlık alanında farkındalığa katkı sağlamayı hedefleyen Para Mevzuları video serilerine, Prof. Dr. Emre Alkin ile 'Turuncu Sorular' ve Prof. Dr. Sadi Uzunoğlu 'Türkiye'nin Tasarruf Eğilimleri Araştırması' adında iki yeni seri daha eklendi.

Prof. Dr. Emre Alkin ile 'Turuncu Sorular' cevap buluyor

Para Mevzuları video serisi kapsamında, finansal okuryazarlık videolarının yer aldığı Turuncu Sorular'ın her bölümünde finans, bankacılık ve ekonomi alanında merak edilen sorular, Prof. Dr. Emre Alkin moderatörlüğü ve konusunda uzman bir ING'li ile birlikte cevaplanıyor.

Prof. Dr. Sadi Uzunoğlu 'Türkiye'nin Tasarruf Eğilimleri'ni yorumluyor

Bankanın hazırladığı video serilerinden bir diğeri olan "Türkiye'nin Tasarruf Eğilimleri Araştırması" kapsamında ise Prof. Dr. Sadi Uzunoğlu ve bankanın uzmanları, Türkiye'nin tasarruf eğilimlerini analiz ediyor ve bireylerin tasarruf alışkanlıklarına ilişkin güncel verileri değerlendiriyor. Bankanın 2011 yılından bu yana Ipsos iş birliğinde yürüttüğü Türkiye'nin Tasarruf Eğilimleri Araştırması, Türkiye'nin kentsel nüfusunun tasarruf alışkanlıklarını, değişimlerini, tasarruf yapma ihtimallerini saptamayı amaçlıyor. - İSTANBUL

ING, video serisi ile finansal okuryazarlığa katkı sağlıyor

İş dünyası kazan kaldırdı, bankalara ilk isyan TOBB'dan geldi: Vicdanlı olun

İş dünyası kazan kaldırdı, bankalara ilk isyan TOBB'dan geldi: Vicdanlı olun

 Hisarcıklıoğlu, yüzde 35 kredi faizi uygulayan bankalara seslendi: 'Vicdanlı davranın'

Hisarcıklıoğlu, yüzde 35 kredi faizi uygulayan bankalara seslendi: "Vicdanlı davranın"

 TOGG için geri sayım başladı! Hem fabrikadan hem de otomobilden yeni görüntüler geldi

TOGG için geri sayım başladı! Hem fabrikadan hem de otomobilden yeni görüntüler geldi

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title