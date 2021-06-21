ING Uluslararası Yetenek Programı kapsamında Practica kampı gerçekleşti
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ING Uluslararası Yetenek Programı kapsamında Practica kampı gerçekleşti

ING Uluslararası Yetenek Programı kapsamında Practica kampı gerçekleşti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

ING Uluslararası Yetenek Programı (International Talent Program) kapsamında düzenlenen, adayların ve kurumun birbirini tanımasını sağlayan Practica Kampı, global platform üzerinden gerçekleştirilen değerlendirme sürecini başarıyla tamamlayan 100'e yakın yeteneğin katılımı ile 19...

ING Uluslararası Yetenek Programı (International Talent Program) kapsamında düzenlenen, adayların ve kurumun birbirini tanımasını sağlayan Practica Kampı, global platform üzerinden gerçekleştirilen değerlendirme sürecini başarıyla tamamlayan 100'e yakın yeteneğin katılımı ile 19 Haziran'da gerçekleşti. Kampın ardından gerçekleştirilecek mülakatlar sonunda belirlenen gençlerin, bankanın geleceğini şekillendiren yetenekler arasındaki yerlerini almaları hedefleniyor. ING Türkiye İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Meltem Kalender Öztürk "Practica Kampı, ailemize genç yetenekler kazandırması açısından çok değer verdiğimiz bir uygulama, doğru eşleşme için adayların ve kurumun birbirini tanımasının önemli olduğunu düşünüyoruz. ING ailesinin bir üyesi olmak isteyen genç yeteneklerle bir arada çalışacak olmaktan dolayı heyecan duyuyoruz" dedi.

Çalışanlarının iş ve özel hayatlarında bir adım önde olmalarını mümkün kılmayı amaçlayan ING Türkiye, 13 yıldır düzenlenen ve bankanın faaliyet gösterdiği 16 ülkede uygulanan Uluslararası Yetenek Programı (ING International Talent Program - ITP) ile geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Verilen bilgilere göre bu kapsamda programa başvuran ve global platform üzerinden gerçekleştirilen değerlendirme sürecini başarıyla tamamlayan 100'e yakın aday, 19 Haziran 2021 tarihinde çevrimiçi olarak gerçekleştirilen Practica Kampı etkinliğine katılarak ING kültürünü ve çalışmak istedikleri iş kollarını yakından tanıma fırsatına sahip oldu. Practica Kampı ardından gerçekleşecek mülakatların ardından belirlenen adaylar, Uluslararası Yetenek Programı'na dahil olarak bankanın çalışma fırsatına sahip olacak.

Adaylar çalışmak istedikleri iş kolunu yakından tanıma fırsatına sahip oldu

Webinarların gerçekleştiği Practica Kampı'na katılan genç yetenekler bir gün boyunca ING Türkiye yönetimi ve çalışanlarıyla dijital ortamda bir araya gelirken, hem kurumu ve iş kollarını yakından tanıma hem de kişisel gelişimlerine katkı sağlayacak buluşmalara katılma şansı yakaladılar. Practica Kampı ile ING kültürünü daha yakından tanıma fırsatı bulan adaylar, etkinliğin ardından çalışmak istedikleri iş kolları ile detaylı mülakatlara katılacak ve seçildikleri takdirde Uluslararası Yetenek Programı'na dahil olarak bankanın bünyesinde çalışmaya başlayacaklar.

"Practica Kampı ile kurum ve adayların birbirini tanıması çok değerli"

ING Türkiye İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Meltem Kalender Öztürk, "Aramıza katılacak yetenekleri belirlemek üzere gerçekleştirdiğimiz Uluslararası Yetenek Programı'na yoğun ilgi olmasından dolayı mutluyuz. Bu program kapsamında gerçekleşen Practica Kampı, her yıl ailemize genç yetenekler kazandırması açısından çok değer verdiğimiz bir program. Doğru eşleşme için adayların ve kurumun birbirini tanımasının önemli olduğunu düşünüyoruz. 'Önce kendin olursun, sonra ING'li' yaklaşımıyla çalışanlarımızın mutluluğunu ve bağlılığını önemseyen, çeşitliliği destekleyen, dahiliyetçi, fırsat eşitliği sunan, özgür ve güvene dayalı bir yönetim politikası benimsiyoruz. Bu kapsamda programa dahil olan adaylarımızın mutlu olabileceği ve kendini geliştirebileceği bir iş kolunda konumlanması bizim için çok önemli. Yetenek programımız ile iş fırsatının ötesinde genç yeteneklere geleceklerini şekillendirme ortamını sunuyoruz. Bu doğrultuda ING ailesinin bir üyesi olmak isteyen genç yeteneklerle bir arada çalışacak olmaktan dolayı heyecan duyuyoruz " şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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