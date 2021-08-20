ING Basketbol Süper Ligi'nde yeni sezon fikstürü çekildi

ING Basketbol Süper Ligi'nde yeni sezon fikstürü belli oldu.

ING Basketbol Süper Ligi 'nde yeni sezon fikstürü belli oldu. Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirilen fikstür çekimine; TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, TBF Yönetim Kurulu Üyeleri Hüseyin Beşok ve Alper Arıkoğlu, TBF CEO'su Ömer Onan, TBF Genel Sekreteri Emin Balcı, TBF yetkilileri ve kulüp temsilcileri katıldı.

Büyükçekmece Basketbol'da İdari Direktör olarak görev yapan Berna Nuri Süer'in vefatı nedeniyle başsağlığı dileyerek sözlerine başlayan TBF CEO'su Ömer Onan, "Bu sene pandeminin etkisinin azaldığı bir lig oynamak istiyoruz. Yaklaşık 1.5-2 senedir hep birlikte sıkıntılı günler yaşadık. Sezon başından itibaren pandeminin etkisinin azalacağını umuyoruz. Önümüzdeki hafta üzerinde çalıştığımız pandemi protokolüyle ilgili bir bilgilendirme yapacağız. Basketbol seyircisiz zevk vermiyor ve kulüplerimiz için de maddi zararlar oluşturuyor. Elimizden geldiğince müsabakalarımızı seyircili olarak oynatacağız. Yayın ihalemizi yaptık ve kanallarla görüşüyoruz. Başkanımız konuyla ilgili yakın zamanda açıklama yapacaktır. Mali kriterler, ilk açıkladığımızda kulüplerimizi zorlamıştı. Ancak mali kriterlerin herkesin iyiliği için olacağını söylemiştik. Pandemi ortamında bile herhangi olumsuz bir habere rastlamadık. Bunu pandemi döneminde bile başardık. Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde test olarak bu yıl uygulayacağız. Spor Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı'nın ortak olarak çıkarttığı vergi iadesi konusu bulunuyor. Başkanımız bu konuyla ilgili olarak çok büyük mücadele verdi. Spor Bakanlığı tarafından da formlar gönderildi. Kulüplerimize nefes aldıracak bir oluşum olacak. Bu yıl Avrupa'da 10 takımımız mücadele edecek. Anadolu Efes geçtiğimiz yıl Turkish Airlines Euroleague'de şampiyonluğa ulaştı. Pınar Karşıyaka da Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde şampiyonluğu kıl payı kaçırdı. Bu arada ekip arkadaşlarımız arasından ayrılanlar oldu. Kerem Tunçeri Galatasaray Nef'in, Derya Yannier de Fenerbahçe Beko'nun başına geçti. Çok kısa süre içinde buralara yeni arkadaşlarımız gelecek. Bizler mevkileri işgal etmek değil, geliştirme derdindeydik. Burası tecrübelenme ve basketbola daha yararlı olabilme yeri. Arkadaşlarımıza yeni görevlerinde başarılar diliyorum. Herkese hayırlı bir sezon diliyorum. İnşallah sakatlık yaşanmayan, pandeminin önümüzü ve hızımızı kesmediği güzel bir sezon olur" diye konuştu.

TBF ERKEK LİGLERİ DİREKTÖR YARDIMCISI ÖNVER: MÜSABAKALARIN %50 ORANINDA SEYİRCİLİ OYNANMASI KONUSUNDA ÇALIŞMALARIMIZI SÜRDÜRÜYORUZPandemiye rağmen geçtiğimiz sezonun başarılı bir şekilde tamamlandığını ifade eden TBF Erkek Ligleri Direktör Yardımcısı Özgün Önver, "Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid 19 pandemisine rağmen geçtiğimiz sezonu hep birlikte başarılı bir şekilde tamamladık. 2020-2021 sezonunun tamamlanmasında emeği geçen kulüplerimize, yöneticilerimize ve oyuncularımıza bir kez daha teşekkür ediyorum. 2021-2022 sezonu için TBF Sağlık Kurulu'nun da tavsiyeleri doğrultusunda müsabaka prosedürleri ve müsabakaların %50 oranında seyircili oynanması konusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu konuyla ilgili önümüzdeki günlerde bir açıklamamız olacak. ING Basketbol Süper Ligi'nde ikinci yılını geride bıraktığımız Kulüp Mali Denetim ve Lisans Talimatı'nda her yıl güncellemeler yaparak ilerliyoruz. Talimatın her sene daha başarılı bir şekilde uygulanması için gerekli tüm çalışmaları yapıyoruz. Tüm takımlar için sağlıklı geçecek basketbol dolu bir sezon olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.LİGDE SEZONUN İLK HAFTASININ EŞLEŞMELERİ ŞU ŞEKİLDE OLUŞTU: Gaziantep Basketbol - HDI Sigorta Afyon BelediyesiFrutti Extra Bursaspor - Semt77 YalovasporAnadolu Efes - Yukatel Merkezefendi Denizli BasketBahçeşehir Koleji - Beşiktaş IcrypexPetkim Spor - Pınar KarşıyakaDarüşşafaka - Fenerbahçe BekoBüyükçekmece BSK - Galatasaray Nef

Türk Telekom - TOFAŞ

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı