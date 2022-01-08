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ING Basketbol Süper Ligi

ING Basketbol Süper Ligi
AA / Ali Korkmaz - Haberler | Spor

Salon: Mustafa Kemal Atatürk KarşıyakaHakemler: Alper Altuğ Köselerli, Ziya Özorhon, Ali KöseoğluPınar Karşıyaka: Taylor 17, Yunus Sonsırma 11, Colson 27, Burak Can Yıldızlı 6, Tyus 7, Mahir Ağva 2, Blackmon 10, Berkan Durmaz 2, Can Korkmaz 9, Ali Efe BarışAliağa Petkimspor: Armand...

KARŞIYAKA, İZMİR (AA) - Salon: Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka

Hakemler: Alper Altuğ Köselerli, Ziya Özorhon, Ali Köseoğlu

Pınar Karşıyaka : Taylor 17, Yunus Sonsırma 11, Colson 27, Burak Can Yıldızlı 6, Tyus 7, Mahir Ağva 2, Blackmon 10, Berkan Durmaz 2, Can Korkmaz 9, Ali Efe Barış

Aliağa Petkimspor: Armand 17, Wright-Foreman 12, Sinan Sağlam, Aldrdige 2, Thomas 9, Hamilton 32, Eray Akyüz, Ömer Yasir Küçük, Erol Can Çinko 5, Nusret Yıldırım, Hakan Sayılı, Murat Kozan 2

1. periyot: 16-24

Devre: 39-43

3. periyot: 66-59

5 faulle çıkan: 34.40 Wright-Foreman (Aliağa Petkimspor)

ING Basketbol Süper Ligi 16. haftasında iki İzmir takımının mücadelesinde Pınar Karşıyaka, Aliağa Petkimspor'u 91-79 yendi.

İlk 3 dakikayı Tyus ve Colson'ın basketleriyle 7-4 önde geçen rakibi karşısında Wright-Foreman ve Thomas'la 11-0'lık seri yakalayan Aliağa Petkimspor periyodun bitimine 4 dakika kala 8 sayılık farka ulaştı: 15-7. Kalan bölümde üstünlüğünü koruyan konuk ekip periyodu 24-16 önde tamamladı.

İkinci periyoda 11-0'lık seriyle başlayan Pınar Karşıyaka'nın 27-24 üstünlük kurduğu periyodun son 2 dakikasına 37-37 eşitlikle girildi. Aliağa Petkimspor, Armand'ın sayılarıyla soyunma odasına 43-39 üstün gitti.

Karşılıklı basketlerle başlayan üçüncü periyotta Armand'ın 3 sayılık basketiyle 49-44 üstünlük kuran rakibi karşısında Colson ve Yunus Sonsırma ile 10-0'lık seri elde eden Pınar Karşıyaka, son 4 dakikaya 54-49 önde girdi. Ev sahibi ekip periyodu da 66-59 galip tamamladı.

Son periyotta etkili bir oyun ortaya koyan Pınar Karşıyaka, rakibini 91-79 mağlup etti.

Aliağa Petkimspor'da başantrenörlük görevine getirilen Burak Gören, takımının başında ilk maçına çıktı.

ING Basketbol Süper Ligi

ING Basketbol Süper Ligi

ING Basketbol Süper Ligi

ING Basketbol Süper Ligi

AA / Ali Korkmaz - Spor Haberleri

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