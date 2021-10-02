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ING Basketbol Süper Ligi

AA / Ercan Çakar - Haberler | Spor
ING Basketbol Süper Ligi

Salon: Sinan ErdemHakemler: Zafer Yılmaz, Ahmet Tatlı, Serhat BükerGalatasaray Nef: Dee Bost 20, Trimble 7, Göksenin Köksal 5, Kravish 6, Blackshear 24, Sadık Emir Kabaca 22, Purcell 13, Okben Ulubay 4, Eray Aydoğan, Rıdvan Öncel, Ege ArarDarüşşafaka: Olaseni 17, Pinerio 8, Doğuş Özdemiroğlu...

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Zafer Yılmaz, Ahmet Tatlı, Serhat Büker

Galatasaray Nef: Dee Bost 20, Trimble 7, Göksenin Köksal 5, Kravish 6, Blackshear 24, Sadık Emir Kabaca 22, Purcell 13, Okben Ulubay 4, Eray Aydoğan, Rıdvan Öncel, Ege Arar

Darüşşafaka: Olaseni 17, Pinerio 8, Doğuş Özdemiroğlu 22, Capuain 20, Boothe 16, Sinan Güler 14, Cullough 5, Ragıp Berke Atar 3, Troy Selim Şav 2, Can Maxim Mutaf, Erhan Akyüz, Görkem Doğan

1. Periyot: 13-20

Devre: 46-36

3. Periyot: 65-58

Normal süre: 79-79

1. Uzatma: 91-91

Beş faulle çıkan: 43.34 Olaseni (Darüşşafaka)

ING Basketbol Süper Ligi'nin ikinci haftasında Darüşşafaka, normal süresi 79-79, birinci uzatma bölümü ise 91-91 biten maçta Galatasaray Nef'i ikinci uzatma sonucunda 107-101 yendi.

Karşılaşmanın ilk periyodu 20-13 Darüşşafaka'nın üstünlüğüyle geçilirken, ikinci periyotta oyuna ağırlığını koyan Galatasaray Nef, soyunma odasına 46-36 önde gitti.

Sarı-kırmızılı takım maçın üçüncü çeyreğini de 65-58 önde tamamlarken, Darüşşafaka'nın dördüncü periyotta oyunu dengelemesiyle maçın normal süresi 79-79 berabere tamamlandı ve uzatmaya gidildi.

Müsabakanın ilk uzatması 91-91 eşitlikle sonuçlandı. İkinci uzatmada rakibine üstünlüğünü kabul ettiren Darüşşafaka, salondan 107-101 galip ayrıldı.

AA / Ercan Çakar - Spor Haberleri
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