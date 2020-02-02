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ING Basketbol Süper Ligi

Salon: Sinan ErdemHakemler: Yener Yılmaz, Mehmet Şahin, Ahmet TatlıcıAnadolu Efes: Larkin 12, Beaubois 12, Singleton 18, Pleiss 18, Anderson 14, Sertaç Şanlı, Buğrahan Tuncer 6, Doğuş Balbay 3, Yiğitcan Saybir, Tolga GeçimTeksüt Bandırma: Smith 8, Şehmus Hazer 3, Kalinoski 9, Terry 12, Hummer...

02.02.2020 19:14 | Son Güncelleme: 02.02.2020 19:14
ING Basketbol Süper Ligi

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: , , Ahmet Tatlıcı

Anadolu Efes: Larkin 12, Beaubois 12, Singleton 18, Pleiss 18, Anderson 14, Sertaç Şanlı, Buğrahan Tuncer 6, Doğuş Balbay 3, Yiğitcan Saybir, Tolga Geçim

Teksüt : Smith 8, Şehmus Hazer 3, Kalinoski 9, Terry 12, Hummer 10, Furkan Haltalı 5, Rıdvan Öncel 10, Alperen Şengün 5, Prewitt 10

1. Periyot: 26-18

Devre: 35-36

3. Periyot: 59-56

ING Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftasında lider Anadolu Efes, Teksüt Bandırma'yı 83-72 yendi.

Lacivert-beyazlı takım 16. galibiyetini alırken, Teksüt Bandırma 9. kez mağlup oldu.

Rakibinin üst üste hücumlardan boş dönmesini iyi değerlendiren Anadolu Efes, Beaubois'nın basketiyle 4. dakikada 9-2 üstünlük yakaladı. Lacivert-beyazlı takım, Buğrahan'ın son saniyedeki 3 sayılık basketiyle ilk periyodu 26-18 önde tamamladı.

Maçın ikinci çeyreğinde alan savunması yapan ve pota altında etkili olan Teksüt Bandırma, 16. dakikada Alperen'in sayılarıyla 30-30 beraberliği sağladı. Boyalı alanda sayı üretmeye devam eden konuk ekip, Terry'nin basketiyle 19. dakikada 36-35 öne geçti ve soyunma odasına bu skorla gitti.

Anadolu Efes, Singleton'ın 3 sayılık basketiyle ikinci yarının hemen başında 38-36 öne geçti. Terry'nin pota altındaki etkili oyunuyla mücadeleyi bırakmayan Teksüt Bandırma, Rıdvan'ın sayılarıyla 29. dakikada 53-53 beraberliği sağlamasına rağmen Buğrahan yine son saniye 3 sayılık basketiyle lacivert-beyazlı ekibin 3. periyodu 59-56 önde tamamlamasını sağladı.

Son periyotta Pleiss'ı boyalı alanda iyi kullanan Anadolu Efes, Anderson'ın 3 sayılık basketiyle 38. dakikada farkı 7 sayıya (75-68) çıkarırken, karşılaşmayı da 83-72 kazandı.

Kaynak: AA
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