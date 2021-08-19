İnegölspor tesislerinde çalışmalar hızlandı
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İnegölspor tesislerinde çalışmalar hızlandı

İnegölspor tesislerinde çalışmalar hızlandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından İnegöl'e yapılan spor tesislerinde çalışmalar hızlandı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından İnegöl'e yapılan spor tesislerinde çalışmalar hızlandı.

Büyükşehir Belediyesi, İnegölspor'a toplam 38 dönüm alanda 2 adet doğal çim saha, 1 adet sentetik çim saha ve sporcu kamp eğitim merkezinin de bulunduğu modern bir tesis kazandırıyor. Bodrum, zemin + 2 kattan oluşan sosyal tesis binası, zemin + 1 kattan oluşan altyapı sporcu binası ve zemin kattan ibaret olan soyunma binası inşa ediliyor. Tesislerde, 476 metrekare inşaat alanlı 600 kişi kapasiteli üstü kapalı tribün de yer alacak. 2 adet doğal çim saha, 1 adet sentetik çim saha ise yine proje kapsamında olacak. Toplam 35 araç kapasiteli otoparkın da bulunacağı tesislerde sporcu kamp eğitim merkezi binası dış cephe imalatları ve elektrik, mekanik ve tesisat imalatları ile iç merdiven ve ıslak hacim seramik imalatları tamamlandı. Asma tavanlarla ilgili çalışmalar devam ederken, sahanın yapılabilmesi için deplase edilecek orta gerilim elektrik hattı için Tedaş'tan onay geldi ve hattın deplasesi için çalışmalara başlanıyor.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, sahaların yapılacağı alan üzerindeki elektrik hatların deplasesi için gerekli onay işlemleri nedeniyle sürecin biraz geciktiğini ancak yıl sonuna kadar tesisleri tamamlamayı hedeflediklerini söyledi. Akhisar Mahallesi'nde inşa edilen tesislerin, 'Yeni İnegöl' diye tabir edilen bölgeye ayrı bir hareket getireceğini ifade eden Başkan Aktaş, "Spor tesisi bölgeyi çekim merkezi haline getirecek. Şehir merkezindeki tesisler ise İnegöl Belediyesi'nin öncülüğünde halkın kullanımına sunulacak. Çalışmaların şehre ve halkımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi. - BURSA

İnegölspor tesislerinde çalışmalar hızlandı
İnegölspor tesislerinde çalışmalar hızlandı
İnegölspor tesislerinde çalışmalar hızlandı
İnegölspor tesislerinde çalışmalar hızlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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