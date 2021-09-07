İnegöl'ün meseleleri Bakan Muş'a iletildi
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İnegöl'ün meseleleri Bakan Muş'a iletildi

İnegöl'ün meseleleri Bakan Muş'a iletildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

İTSO Meclisinde istişare edilen İnegöl'ün ekonomik meseleleri, Ticaret Bakanı Mehmet Muş'a aktarıldı.

İTSO Meclisinde istişare edilen İnegöl'ün ekonomik meseleleri, Ticaret Bakanı Mehmet Muş'a aktarıldı.

Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası ağustos ayı meclis toplantısında ele alınan İnegöl'ün ekonomik meseleleri Ankara'ya taşındı. Yapılan istişareler neticesinde dosya haline getirilen sıkıntılar AK Parti Bursa Milletvekili Vildan Yılmaz Gürel tarafından Ticaret Bakanı Mehmet Muş'a iletildi.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) Başkanı Yavuz Uğurdağ, "Kısa süre önce gerçekleştirmiş olduğumuz meclis toplantımızda, İnegöl'ümüzde gördüğümüz ekonomik meseleleri masaya yatırarak istişarelerde bulunmuştuk. AK Parti Bursa Milletvekilimizin Vildan Yılmaz Gürel'in de ziyaret ederek fikir alışverişlerinde bulunduğu toplantımızda, şehrin ekonomik hareketliliğine olumsuz etki eden bazı başlıklar ön plana çıktı. Başta mobilya hammaddesi olmak üzere hammadde fiyatlarında yaşanan haksız fiyat artışları, açık ihracat hesaplarının kapatılamamasından dolayı ihracatçıların karşı karşıya kaldıkları para cezaları, ihracatçıların KDV iadelerinde yaşadıkları sıkıntılar ile yurtdışı fuar ve ticari iş gezileri sonrası destek uygulamalarında yaşanan sorunlar gibi konuları içeren dosyamız AK Parti Bursa Milletvekilimiz Vildan Yılmaz Gürel tarafından Ticaret Bakanımız Mehmet Muş'a iletildi ve istişare edilerek çözümleri noktasında fikir alışverişinde bulunuldu. Bakanımız Mehmet Muş Bey, meselelerin çözüme kavuşması için gerçekleştirilecek çalışmaların ivedilikle başlatılacağını ilettiler. Sorunlarımızı Ankara nezdinde dile getirilerek çözüm noktasında çalışma sergileyen AK Parti Bursa Milletvekilimiz Vildan Yılmaz Gürel'e ve şehrimiz sorunlarına gösterdikleri ilgilerinden dolayı Ticaret Bakanımız Mehmet Muş'ateşekkür ederiz" dedi. - BURSA

İnegöl'ün meseleleri Bakan Muş'a iletildi
İnegöl'ün meseleleri Bakan Muş'a iletildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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