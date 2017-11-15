İnegöl'den Avrupa'ya 1 Milyon Dolarlık Salça İhracatı

Hem istihdam hem de ihracat yaparak Türkiye'ye döviz getirdiklerini ifade eden İnegöl Kulaca Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Ahmet Uğur, bu yıl hedeflerinin 1 milyon dolarlık ihracat olduğunu söyledi.



Geçtiğimiz yıl Hollanda'ya 700 ton salça ihracatı gerçekleştiren İnegöl Kulaca Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, bu yılki hedeflerinin bin tonluk ihracat olduğunu açıkladı. Şu ana kadar sezon başından bugüne 350 ton civarında ihracat yaptıklarını belirten İnegöl Kulaca Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkan Ahmet Uğur, "Geçtiğimiz yıl sonu 700 tonu yakalamıştık. Bu yıl hedefimiz bin ton ihracat etmek. Bu da ilçemize ve ülkemize yaklaşık 1 milyon dolarlık bir döviz girdisi demektir. İhracattaki hedeflerimizi yakalamak için makine, ekipmanlarımızı yeniledik. Bu işi yaparken de hem yaklaşık 100 kişilik bir istihdam sağlıyoruz" dedi.



Dünya ekonomisindeki durgunluktan dolayı geçtiğimiz yıl bu hedefe ulaşamadıklarının belirten Başkan Uğur, "Bu yılda 700 tonlu bir anlaşma sağladık. Ama hedefimiz bin ton ihracat etmek. Bu hedefimizi yakalayacağımızdan da eminiz. Domates salçasında da tüketim her geçen yıl kar topu misali artıyor. Onun için hem çevremize domates ektirdik hem de kendi kooperatifimizin tarlasında domates yetiştirdik. Sıkıntı çekmeyeceğimize inanıyorum. Tabi tarımda hiçbir garanti yoktur. Hava şartları oldukça farklı seyrediyor. Ama beklentimiz iyi olacağı yönünde" diye konuştu.



Ürünlerde istikrar olmayışında dolayı bu sene ayçiçeğinde ve meyvelerde sıkıntılar yaşandığını ifade eden Uğur, "Patateste üretici geçen yıl olduğu gibi bu yılda hüsran yaşadı. Burada bir fabrikamız var. Acı biberi ve domatesi bölge dışından da getirebiliyor. Çiftçilerimizin kooperatife gelip, bilgi alıp önümüzdeki yıllarda en azından domates ve bibere ağırlık vermesi lazım. Çünkü satışı garanti, para alışı garanti, teslim edeceği yer belli. Bu nedenle çiftçilerimize bu konuda duyarlı olması gerekiyor" şeklinde konuştu. - BURSA